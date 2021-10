Burzowa pogoda w Polsce 25.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (25.10.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Październik niemal na finiszu - przed nami dokładnie siedem ostatnich dni tego miesiąca. Po okresach złotej polskiej jesieni, mgieł, pierwszych mrozów i niebezpiecznej wichury czas na spokojniejszy, umiarkowanie ciepły i przeważnie pogodny okres. W pierwszej połowie tygodnia może miejscami popadać, później niemal wszędzie bez chmur. Oznacza to jednak nocne przymrozki, oraz mgły. Po szczegóły zapraszamy do naszej prognozy tygodniowej. 🔴 https://obserwatorzy.info/prognoza-tygodniowa-od-25-10-2021-do-31-10-2021/. ".

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Październik niemal na finiszu - przed nami dokładnie siedem ostatnich dni tego miesiąca. Po okresach złotej polskiej jesieni, mgieł, pierwszych mrozów i niebezpiecznej wichury czas na spokojniejszy, umiarkowanie ciepły i przeważnie pogodny okres. W pierwszej połowie tygodnia może miejscami popadać, później niemal wszędzie bez chmur. Oznacza to jednak nocne przymrozki, oraz mgły. Po szczegóły zapraszamy do naszej prognozy tygodniowej. 🔴 https://obserwatorzy.info/prognoza-tygodniowa-od-25-10-2021-do-31-10-2021/

Dzień dobry!😉 Po ustąpieniu lokalnych mgieł🌫️zwłaszcza z okolic 📌#RucianeNida i #Olecko, wszędzie do końca dnia będzie słonecznie🌤️choć chwilami trochę wietrznie💨 Źródło obrazu: https://mazury24.eu/ #pogoda #Warmia #Mazury #październik2021 #jesień2021 This is a re-share of a post

Dzień dobry 🙂🙂 Nowy tydzień rozpoczniemy od pogody wyżowej. Zachmurzenie małe lub jego brak. Opady na dziś nie są prognozowane. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 5-12°C. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo zachodni. Na urozmaiconych terenach południa regionu gdzie ponownie pojawi się wiatr fenowy, wiatr okresami porywisty w porywach do 60-70 km/h. Miłego dnia życzę 🙂

Pierwszy dzień nowego tygodnia po porannych przymrozkach przywita nas piękną i słoneczną pogodą. Temperatura maksymalna powietrza wyniesie około 12*C. Wciąż odczuwalny będzie wiatr z kierunku południowego. Miłego dnia 🙋‍♂️ Pogoda na Wszystkich Świętych. Sprawdzamy wstępne wyliczenia. - Pogoda i klimat oczami Pawła i Marty

Wiele osób z nas zadaje sobie pytanie - jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych. Do tego terminu zostało jeszcze kilka dni. W świecie prognoz to nadal bardzo dużo i tylko szacunkowo możemy nakreślić co może się dziać. Spróbujmy. Wulkan Etna. Silna erupcja i spływ piroklastyczny we Włoszech. 23.10.2021

Wulkan Etna. Silna erupcja i spływ piroklastyczny we Włoszech. 23 października doszło do jednej z największych erupcji wulkanu Etna na włoskiej Sycylii. Podczas erupcji z krateru wystrzeliły kłęby popiołów oraz duże ilości lawy. Zeszła też lawina piroklastyczna po zboczach....

Prognoza pogody na poniedziałek i noc #Noc W nocy na ogół bezchmurnie (ale mogą pojawić się lokalnie mgły). Temperatura spadnie do -2 stopni na południowym wschodzie województwa i -1 na pozostałym obszarze ( lokalnie będzie mniej). Wiatr słaby. #Dzień Poniedziałek podobnie jak niedziela z zachmurzeniem małym. Temperatura wyniesie ok 13/14 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południa. Barometry wskażą w południe 1023 hPa. Życzymy miłej nocy i poniedziałku :) Lubuscy Łowcy Burz.