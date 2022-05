Burzowa pogoda w Polsce 25.05.2022. Zobacz najnowsze informacje

Sytuacja burzowa 25.05.2022 r. o godzinie 18:11 Burze na południowym wschodzie Polski powoli odsuwają się za wschodnią granicę naszego kraju. Obecnie aktywna pozostaje komórka przemieszczająca się na północ od Hrubieszowa. Burzom przechodzącym przez ten obszar towarzyszyły opady deszczu o natężeniu do 10-15 mm/h. W tej części Polski szansa na pojawienie się nowych burze jest już niewielka. W dalszym ciągu aktywnie rozwija się głęboka konwekcja w rejonie Zalewu Szczecińskiego oraz w pasie pojezierzy pomorskich. Nad Zalew Szczeciński nasuwają się kolejne komórki, które rozwinęły się nad Niemcami, natomiast na pojezierzach cały czas rozwijają się izolowane burze. Wszystkie one przemieszczają się w kierunku wschodnim i miejscami przynoszą opady deszczu o natężeniu do 5-10 mm/h. I to właśnie w tej części kraju burze pozostaną aktywne najdłużej, nie wykluczone że nawet do północy. #burzaalert #imgw #burze #prognoza Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true