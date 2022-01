Burzowa pogoda w Polsce 25.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

U nas - w województwie łódzkim - rozpoczęła się odwilż. Temperatura wzbiła się ponad zero, a skromniutka pokrywa śnieżna będzie znikać z dnia na dzień. Tegoroczny styczeń nie jest bardzo śnieżny. Co innego mogą powiedzieć mieszkańcy... Aten :o 🇬🇷 Wczoraj po południu przechodziły tam aktywnie elektrycznie burze, którym towarzyszyły nawalne opady śniegu. Cała aglomeracja stolicy Grecji leży zakopana w wielocentymetrowej warstwie śniegu :o Jak sądzicie, jest możliwość, żeby i nas tak zasypało, czy "upiecze się nam" do wiosny? 🤔