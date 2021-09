Burzowa pogoda w Polsce 24.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

24.09.2021 na Facebooku pojawił się post: "Czas na kolejne ocieplenie. https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-upal-mozliwy-ocieplenie-wkroczy-do-polski-gdzie-temperatura-rozczaruje. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 24.09.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Training storms - zjawisko oznaczające przejście kilku ośrodków burzowych nad tym samym obszarem jeden po drugim w krótkim odstępie czasowym. Właśnie to zjawisko 26 czerwca 2020 roku wywołało powódź błyskawiczną w wielu rejonach Podkarpacia. Zjawisko to zostało spowodowane wystąpieniem przynajmniej trzech superkomórek burzowych (SC). Tego dnia najbardziej ucierpiały powiaty: rzeszowski, jarosławski, przeworski, łańcucki, przemyski gdzie woda wyrządziła ogromne szkody. Także następnego dnia Training Storms przeszedł przez powiat jasielski gdzie również wyrządził ogromne szkody. W godzinach południowych nad podkarpaciem zaczęły się tworzyć pierwsze ośrodki burzowe. W przeciągu kilku godzin spadło od 148mm do 154mm deszczu na każdy metr kwadratowy. Zazwyczaj małe, spokojne rzeczki i potoki zamieniły się w rwące rzeki które wyrządził ogromne szkody w wielu miejscach na podkarpaciu. Uszkodzone zostały drogi, oderwane przez wodę zostały ich fragmenty, zniszczeniu uległy mosty i przepusty, powstały osuwiska. Zostało zalane ponad 2700 budynków mieszkalnych oraz blisko 1600 budynków gospodarczych. Poszkodowanych zostało około 5300 osób, na szczęście nikt nie zginął. W miejscowości Kańczuga woda porwała wóz strażacki oraz busa w którym znajdowało się osiem osób. W akcji ratowniczej brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, wiele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Policja i Straż Graniczna. Dopiero gdy opadła woda można było zobaczyć jak wielkie szkody zostały wyrządzone przez przejście fali powodziowej. Ten dzień pozostanie w pamięci wielu mieszkańców podkarpacia. Pokazał także jak ważna jest regulacja rzek oraz budowa polderów przeciwpowodziowych. Cieplej i mniej opadów. Prognoza na weekend - IncusMeteo

"Polowanie na burze" w naszym wypadku to polowanie na dobre ujęcia. Zatrzymywanie potężnych acz ulotnych zjawisk na zdjęciach lub filmach. W tym sezonie przejechaliśmy ponad 5 000 km tylko w samej Polsce w ślad za burzami. To nie tylko przygotowania, śledzenie map ale też czas oczekiwania. Oczekiwania na front chłodny. Na nadejście niestabilności atmosfery. Zawsze z Martą staramy się go przeznaczyć na poczucie "atmosfery" danego rejonu w którym przyszło nam działać. Staramy się jednocześnie unikać miast. Kochamy naturę i wszystko co z nią związane. Zawsze wybieramy szlaki nieoczywiste przy okazji szukając sobie punktów widokowych odpowiednich do naszych zdjęć. Wisienką na torcie są nadchodzące następnie burze. Na zdjęciu jedno z miejsc widokowych wybranych do zdjęć w Sudetach. No i chwila odpoczynku!

Pogoda w regionie stopniowo się stabilizuje. Na obecną chwilę najwyższe wartości na termometrach notowane są w powiecie mieleckim oraz dębickim, na posterunku IMGW-PIB w Mielcu 15,2°C, Zawadzie 15,1°C. Wiatr coraz słabszy, ale w dalszym ciągu odczuwalny obniżający temperaturę odczuwalną. Na szczęście od jutra coraz cieplej 🙂 Cieplej i mniej opadów. Prognoza na weekend - IncusMeteo

Ostatni weekend września przyniesie ocieplenie, a także mniej opadów. Po okresie chłodu teraz czeka nas poprawa pogody. Słupki rtęci poszybują do góry, pojawi się też więcej chwil ze słońcem. Jakie dokładnie będą sobota i niedziela? Szczegóły w naszej prognozie weekendowej. 👉 https://incusmeteo.com/cieplej-i-mniej-opadow-prognoza-na-weekend/

BYŁO WIETRZNIE Za nami wietrzna noc. Zgodnie z prognozami, podmuchy wiatru osiągały 70-80 km/h. Najsilniejszy poryw wiatru w województwie łódzkim odnotowała stacja IMGW w Lasku - wyniósł on dokładnie 76 km/h. Co ciekawe, jest to dopiero dwudziesty pierwszy wynik w skali kraju. Najsilniej wiało w najwyższych partiach gór oraz nad samym morzem. Dzisiaj również możemy spodziewać się wietrznej pogody, ale uspokajamy - wiatr z każdą godzina będzie wytrącał na sile. Zaczynamy dostawać się powoli w strefę oddziaływania ciepłego sektora powietrza. Odczujemy to już w najbliższy weekend - spodziewane są wzrosty temperatur do przeszlo 20 stopni Celsjusza. Najładniejsza pogoda spodziewana jest w niedzielę. Źródło danych: Ogimet #wrzesien #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #wiatr

Najsilniejsze podmuchy wiatru 75 km/h obserwujemy na stacji IMGW w Droniowicach

