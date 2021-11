Burzowa pogoda w Polsce 23.11.2021. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

23.11.2021 na Facebooku pojawi艂 si臋 post: "Dzie艅 dobry we wtorek 馃檪馃檪 Dzisiaj obszar wojew贸dztwa podkarpackiego znajdzie si臋 w polu podwy偶szonego ci艣nienia stabilnego wy偶u z rejon贸w Wysp Brytyjskich, dodatkowo z p贸艂nocnego zachodu na po艂udniowy wsch贸d w臋drowa膰 b臋dzie ciep艂y wycinek frontu atmosferycznego zwi膮zanego z ni偶em znad Estonii. Kolejne ni偶e op艂ywaj膮ce wspomniany wy偶 po p贸艂nocnej stronie b臋d膮 pr贸bowa艂y zredukowa膰 obszar klina wy偶owego, co w perspektywie kilkudziesi臋ciu godzin si臋 uda jednocze艣nie spychaj膮c jego centrum w kierunku Oceanu. Zatoka ni偶owa stopniowo pog艂臋biaj膮ca b臋dzie obejmowa艂a kolejne tereny kontynentalnej Europy, a偶 dotrze do ciep艂ych w贸d Morza 艢r贸dziemnego. Sp艂yw ch艂odnego powietrza z p贸艂nocy kontynentu nad ciep艂e wody Morza 艢r贸dziemnego skutkowa膰 b臋dzie siln膮 cyklogenez膮 i powstania zasobnego w wod臋 ni偶u, kt贸ry zgodnie z ruchem steruj膮cym w 艣rodkowych warstwach troposfery b臋dzie kierowa艂 si臋 do Polski, z bie偶膮cych prognoz numerycznych wynika, 偶e dotrze膰 ma w najbli偶szy pi膮tek, drugi natomiast w poniedzia艂ek. Od tego po kt贸rej stronie ni偶u si臋 znajdziemy zale偶e膰 b臋dzie czy dostaniemy spora paczk臋 opad贸w deszczu, czy jednak pogoda uraczy nas opadami ci臋偶kiego mokrego 艣niegu. Zajmijmy si臋 jednak sprawami bie偶膮cymi. W ci膮gu dnia zachmurzenie du偶e z wi臋kszymi przeja艣nieniami oraz rozpogodzeniami. Miejscami wyst膮pi膮 symboliczne opady deszczu, pod wiecz贸r g艂贸wnie w Bieszczadach Zachodnich i G贸rach Sanocko-Turcza艅skich pojawi膮 si臋 opady 艣niegu. Ch艂odno, temperatura maksymalna powietrza do -2/+4掳C. Wiatr z kierunk贸w zachodnich s艂aby i umiarkowany, w Bieszczadach silniejszy w porywach do 60-70 km/h. Mi艂ego dnia 馃檪馃檪. ". Sprawd藕, jak wygl膮da sytuacja burzowa w Polsce 23.11.2021. Gdzie s膮 burze i wy艂adowania atmosferyczne?