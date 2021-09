Burzowa pogoda w Polsce 23.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Czym jest cyrkulacja strefowa, o której napomknęliśmy w którymś z poprzednich postów, kiedy wspominaliśmy o jej odbudowie? Jest to nic innego jak typowa, charakterystyczna dla danej strefy klimatycznej cyrkulacja powietrza; w przypadku Europy z zachodu lub południowego zachodu na wschód tudzież północny wschód. Najczęściej pojawia się w okresie jesienno-zimowym i cechuje się podwyższonymi szansami na powstawanie głębokich ośrodków niskiego ciśnienia kierujących się wgłąb Starego Kontynentu. Na załączonej grafice przedstawiamy aktualny rozkład ciśnienia nad Europą, z wyraźnie zaznaczonym niżem Tim ulokowanym nad Skandynawią i strefą podwyższonego ciśnienia w południowo zachodniej Europie. Tymczasem wiatr w woj. łódzkim systematycznie się wzmaga. Najsilniejsze porywy prognozowane są na noc. Powieje do 70-80 km/h.

Niestety wichury przyczyniają się do powstawania pierwszych szkód materialnych. Na ten moment są one lokalne, choć z powodu intensywności zjawisk bilans wichur będzie systematycznie wzrastać. Poniżej przedstawiamy grafikę z obecnymi awariami prądu. Jak można zaobserwować, największa ich liczba występuje w woj. Pomorskim oraz Zachodniopomorskim. Przypominamy, że to dopiero początek najsilniejszej strefy wichur. Apogeum nastąpi najprawdopodobniej w godzinach nocnych oraz porannych. Później wiatr będzie powoli słabnąć.

‼SILNA WICHURA NA PÓŁNOCY POLSKI - STAN NA GODZ. 21:15‼ Coraz mocniej wieje na północy Polski. Na stacji Kołobrzeg-Dźwirzyno porywy wiatru przekraczają już 90 km/h. Na obrazach radarowych na Pomorzu Wschodnim widoczna jest już liniowa formacja konwekcyjna, której mogą towarzyszyć porywy wiatru przekraczające prędkość 100 km/h. W układzie tym występują charakterystycznie wygięte segmenty dużej odbiciowości radarowej. Wyładowań atmosferycznych jeszcze nie odnotowano, lecz w każdej chwili sytuacja może się zmienić. Liniowy układ konwekcyjny może rozbudować się od południowego zachodu i przejść także przez województwa Polski Środkowej i Wschodniej. Przypominamy, że w systemie SkyPredict wydano stosowne ostrzeżenia przed wiatrem. Najsilniejsze uderzenie wichury prognozujemy w ciągu najbliższych kilku godzin. Porywy zachodniego i północno-zachodniego wiatru na Wybrzeżu mogą sięgać 110-120 km/h, nieco bardziej w głębi lądu do 90-100 km/h, a w przeważającej części kraju do 70-90 km/h. Silny wiatr prognozowany jest także jutro w dzień, zwłaszcza na północy i wschodzie Polski.

Prognoza burzowa na noc 23/24.09 Okres obowiązywania 23.09.2021 22:00-24.09.2021 7:00 W nocy z czwartku na piątek w związku z przechodzeniem niżu barycznego Tim, pojawia się warunki do rozwoju konwekcji. Głównym zagrożeniem będzie silny wiatr, osiągający 70-80km/h w porywach, podczas konwekcji porywy mogą lokalnie nawet dojść do 90km/h. Oprócz tego mogą rozwinąć się drobne burze w komórkach konwekcyjnych, głównie w obszarze oznaczonym kolorem niebieskim. Możliwe pojedyncze wyładowania, a podczas burzy możliwy deszcz do 10mm w ciągu godziny i grad do 1cm.