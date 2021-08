Burzowa pogoda w Polsce 23.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

"[AKTUALIZACJA 00:30] Zgodnie z poprzednim postem intensywność opadów gwałtownie wzrosła. Obecnie obserwuje się 3 strefy opadów. Jedna znajduje się obecnie w pasie od Ziemi Lubuskiej po Dolny Śląsk. Jest ona na ten moment najsilniejsza. Przynosi opad deszczu o intensywności 10-15mm/1h. Strefa ta przynolsi dość liczne wyładowania (występują one w strefie największej intensywności opadu. Druga strefa znajduje się w pasie od Pomorza przez Kujawy po Mazowsze. Intensywność opadów głównie osiąga 1-2mm/1h, na wschodzie tej strefy do 5-10mm/1h. Tutaj również występowały niedawno wyładowania atmosferyczne. Najsłabsza strefa na ten moment znajduje się w woj. Świętokrzyskim oraz Małopolskim. Przynosi ona umiarkowane opady o intensywności 1-4mm/1h. Strefy te bardzo powoli (z wyjątkiem strefy ostatniej, ta przemieszcza się dość szybko) zmierzają w kierunku wschodnim, z lekkim odchyleniem na północny wschód. Niestety powolna wędrówka stref opadów przyczynia się do znacznych kumulacji opadów. Na ten moment spadło przeważnie 5-10mm deszczu. Lokalnie spadło jeszcze więcej deszczu. W ok. Kędzierzyna Koźla spadło prawie 50mm deszczu w ciągu zaledwie godziny. Niestety skończyło się to podtopieniami. Groźnie zaczyna być również w innych województwach. W woj. Lubuskim, Dolnośląskim oraz Kujawsko-pomorskim sumy opadów przekroczyły już lokalnie 20mm deszczu! Przypominamy, że to dopiero początek wędrówki dynamicznego ośrodka niżowego, a wraz z nim silnych ulew. Coraz bardziej prawdopodobna staje się aktualizacja do 3 STOPNIA ZAGROŻENIA!. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 22.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

[AKTUALIZACJA 00:30] Zgodnie z poprzednim postem intensywność opadów gwałtownie wzrosła. Obecnie obserwuje się 3 strefy opadów. Jedna znajduje się obecnie w pasie od Ziemi Lubuskiej po Dolny Śląsk. Jest ona na ten moment najsilniejsza. Przynosi opad deszczu o intensywności 10-15mm/1h. Strefa ta przynolsi dość liczne wyładowania (występują one w strefie największej intensywności opadu. Druga strefa znajduje się w pasie od Pomorza przez Kujawy po Mazowsze. Intensywność opadów głównie osiąga 1-2mm/1h, na wschodzie tej strefy do 5-10mm/1h. Tutaj również występowały niedawno wyładowania atmosferyczne. Najsłabsza strefa na ten moment znajduje się w woj. Świętokrzyskim oraz Małopolskim. Przynosi ona umiarkowane opady o intensywności 1-4mm/1h. Strefy te bardzo powoli (z wyjątkiem strefy ostatniej, ta przemieszcza się dość szybko) zmierzają w kierunku wschodnim, z lekkim odchyleniem na północny wschód. Niestety powolna wędrówka stref opadów przyczynia się do znacznych kumulacji opadów. Na ten moment spadło przeważnie 5-10mm deszczu. Lokalnie spadło jeszcze więcej deszczu. W ok. Kędzierzyna Koźla spadło prawie 50mm deszczu w ciągu zaledwie godziny. Niestety skończyło się to podtopieniami. Groźnie zaczyna być również w innych województwach. W woj. Lubuskim, Dolnośląskim oraz Kujawsko-pomorskim sumy opadów przekroczyły już lokalnie 20mm deszczu! Przypominamy, że to dopiero początek wędrówki dynamicznego ośrodka niżowego, a wraz z nim silnych ulew. Coraz bardziej prawdopodobna staje się aktualizacja do 3 STOPNIA ZAGROŻENIA!

Prognoza burzowa na 23.08.2021 W pierwszym dniu nowego tygodnia niemal cały kraj pozostawać będzie pod wpływem niżu i związanego z nim systemu frontów atmosferycznych. W ciągu dnia pojawi się szansa rozwoju pojedynczych komórek burzowych, które na ogół powinny być rozproszone. Część z nich może nieść intensywny opad deszczu i drobny grad. W czasie burz pojawi się też porywisty wiatr. Szczególnie w górach opady mogą być obfite i prowadzić do lokalnych zalań i podtopień. Grzmieć może także w nocy, choć szansa na to jest niewielka. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

W nocy oraz w poniedziałek intensywne opady deszczu. Nawet do 30-40mm! Szczególnie w centrum województwa.🌧️⛈️

TO CI DOPIERO! Godzina 22:10 i iskrzy! Kto ma możliwość - Kierunek południe ⚡⚡ Obserwuję piękny pokaz z dystansu! 😳

[AKTUALZIACJA 21:54] Zgodnie z prognozą na terenie Polski zachodniej występowały dzisiaj głównie przelotne opady deszczu. Na ten moment opady nie miały dużej intensywności (osiągały głównie 2-5mm/1h). Z tego powodu sumy na ten moment nie są jeszcze wielkie. Osiągają głównie ok. 2-5mm. Największe sumy zaobserwowano w ok. Kędzierzyna Koźla, gdzie przeszła dzisiaj stacjonarna komórka burzowa. W ciągu kilku godzin spadło tam prawie 50mm deszczu! Jest to niepokojąca informacja ponieważ jest to dopiero początek opadów deszczu. Istnieje wielkie ryzyko powstania zalań oraz podtopień. W ciągu nadchodzących godzin najsilniejszych opadów spodziewamy się na zachodzie oraz częściowo na południu. Intensywność opadów będzie wzrastać! Należy podkreślić, że napisana wcześniej prognoza już nie obowiązuje. W nocy burze o umiarkowanym natężeniu, będą mogły się pojawiać niemalże w całej Polsce (z wyjątkiem Polski wschodniej). Największe szanse na burze obejmują województwo: Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie. Im bardziej na wschód tym szanse na burze są mniejsze. Zjawiska burzowe będą wbudowane głównie w strefę większych opadów deszczu.

Kolejne ochłodzenie... 🌧🌦Po przyjemnym weekendzie czeka nas kolejne ochłodzenie. Nadchodzący tydzień minie pod znakiem dość pochmurnej aury, z licznymi przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą pojawić się słabe burze z ulewnym deszczem. Druga część tygodnia z większą ilością słońca. 🌬Będzie dość chłodno. W poniedziałek do 19°C, we wtorek maksymalnie 15°C, w kolejnych dniach do 14-16°C. Poranki chłodne, zwłaszcza od środy ;)

Kochani. Co poprawić w naszych prognozach? Co dodać? A co usunąć? Podzielcie się opiniami.

Polska dostała się dziś pod wpływ niżu "Manfred". Jutro dużo deszczu w woj. centralnych. Prognoza w komentarzu.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków