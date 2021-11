Burzowa pogoda w Polsce 22.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Prognoza na noc 22/23.11.2021 i dzień 23.11.2021 Noc początkowo pogodna 🌝 ze słabym wiatrem. Tylko lokalnie będą się pojawiać kownekcje z przelotnym opadem mieszanym 🌧️🌨️ Po północy niebo się zachmurzy ☁️ i pojawi się umiarkowany wiatr. Nad ranem do północnej części województwa dojdzie strefa opadów śniegu 🌨️🌨️ zabielająca tam krajobrazy. Temperatura minimalnie zejdzie do -3/-1 stopni w całym województwie. We wtorek rankiem na północy i wschodzie województwa spadnie do 2cm śniegu 🌨️, który bardzo szybko będzie się topić. Opady śniegu mogą wystąpić też w pozostałych częściach województwa, ale będą bardzo słabe. Z biegiem dnia przejdą w opady mieszane, a docelowo sam deszcz 🌧️. Na słońce raczej nie ma co liczyć. ☁️ Temperatura maksymalnie wyniesie od +1/+2 stopni na wschodzie województwa do +4/+5 stopni na zachodzie. Wiatr zachodni, nasilający się.

W piątek możliwy, ale jeszcze nie pewny pierwszy incydent śnieżny ❄❄ Modele od dłuższego czasu po 20 listopada widziały nad Polską ochłodzenie i opady śniegu, jednak to się nie sprawdziło. Na dzień dzisiejszy model GFS i polski UMPL widzą przejście frontu atmosferycznego podczas piątkowej doby. Trajektoria niżu nie jest jeszcze pewna, co aktualizacja modeli to zmiana, ale możemy na ten moment przypuszczać, że możliwe będą w naszym regionie najpierw opady deszczu, potem w godzinach wieczornych śniegu. Jak się to potoczy, tego nie wiemy. Niż jeśli przesunie się bardziej na wschód lub zachód może całkowicie zmienić aurę w piątek, a nawet może nie dojść do powstania tego układu, lub zmieni on całkowicie swoją trasę. Dlatego na razie jest to tylko ciekawostka, pewnie w okolicach środy i czwartku będziemy bardziej pewni co do prognoz i poinformujemy Was o zaistniałych zmianach. Nie nastawiajmy się więc jeszcze na opady śniegu, ani tym bardziej na zimowy kataklizm o którym piszą od kilku dni pseudo pogodowe portale, wszystko rozstrzygnie się w ciągu kilku dni. -model GFS wxcharts.com