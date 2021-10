Burzowa pogoda w Polsce 22.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Ponad 10 tys. interwencji minionej doby odnotował jednostki PSP i OSP na terenie całego kraju. Jednostki wyjeżdżały do usuwania wiatrołomów i uszkodzeń dachów. Niestety nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Do groźnego zdarzenia doszło na drodze S8 gdzie silny podmuch wiatru przewrócił przyczepę jadącego zestawu ciężarowego.

W godzinach 14:00 do 21:00 spodziewane są jeszcze porywy wiatru do 65-70km/h!🌪️🍃

Dzień dobry 🙂 Fatalny bilans wichury w kraju, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 10 361 zdarzeń, zginęły 4 osoby, a 18 osób zostało rannych. W kulminacyjnym momencie bez dostaw energii elektrycznej pozostawało 402 120 odbiorców Piąteczek, piątunio na obszarze województwa podkarpackiego będzie w końcu spokojniejszy. Podkarpacie znajduje się na skraju wielocentrycznego niżu znad Północnej Europy, niż odpowiedzialny za ostatnią wichurę przemieszcza się przez Zatokę Botnicką w kierunku Finlandii i dalej nad Rosję. Nad obszar regionu zaczyna sięgać klin wyżowy, w związku z czym dzisiaj pojawi się sporo pogodnego nieba ale temperatury już nie będą tak wysokie jak w ostatnich dniach. Zachmurzenie na ogół umiarkowane na południowym wschodzie przejściowo duże. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 9-13°C. Na ogół bez opadów. Wiatr umiarkowany okresami silny i porywisty do 35-50 km/h, na terenach podgórskich do 55-65 km/h.

+++CO SIĘ STAŁO Z ALERTEM RCB+++ Wczoraj (21 października) 4 osoby poniosły śmierć, a dalsze 18 zostało rannych w wyniku oddziaływania silnego wiatru. Z powziętych informacji wynika, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert za późno. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej około godziny 11:40 zakutalizował ostrzeżenia uwzględniając obszar Województwa dolnośląskiego w strefie ostrzeżenia 2 stopnia przed silnym wiatrem, co stanowiło podstawę do wysłania alertów RCB. Do godziny 15:20 4 osoby poniosły śmierć w Województwie Dolnośląskim. Wrocław - 2 ofiary, Rusko (okolice Strzegomia) - 1 ofiara, Siechnice - 1 ofiara. Z informacji z Twittera RCB wynika, że SMS-y z Alertem zostały wysłane około godziny 16:30, a więc po wystąpieniu prognozowanych porywów. Stacja synoptyczna we Wrocławiu odnotowała w tym czasie porywy przekraczające 100 km/h przy wietrze średnim powyżej 50 km/h (przed 15:00). Opóźnienie wyniosło zatem około 5 godzin. W związku z powyższymi przesłankami można odnieść wrażenie, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uchybiło swoich obowiązków, nie dostarczając na czas stosownych informacji mieszkańcom obszaru objętego zagrożeniem. Stosowne ostrzeżenia były również wydane przez nasze Stowarzyszenie z wyprzedzeniem. Na bieżąco prowadziliśmy również relacje w naszych mediach społecznościowych. Co było przyczyną takiego stanu pozostaje pod znakiem zapytania. Piotr Szuster, członek zarządu Skywarn Polska