Burzowa pogoda w Polsce 22.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 22.08.2021

Myszków z lotu ptaka <3

Prognoza burzowa na noc (niedziela/poniedziałek) ⛈ Ważność: od godz. 20:00 dnia 22.08.2021 do godz. 08:00 dnia 23.08.2021 Opis ogólny 👇 W nocy prawdopodobieństwo burz będzie niskie. Na zachodzie, południowym zachodzie, częściowo też w centrum mogą się jednak rozwinąć lokalne burze, wbudowane w bardziej rozległe strefy opadów deszczu. Rozwój burz sprzyjać będzie punktowemu zwiększaniu całkowitej wysokości opadów deszczu, do 10-20 mm/godzinę, skumulowana wysokość opadów z całej nocy miejscami może przekraczać 30 mm. Opis szczegółowy 👇 W nocy Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkami nad zachodnią i południową częścią kraju w strefie układu frontów atmosferycznych, jedynie północ i północny wschód pozostanie pod wpływem wyżu. Środowisko ośrodka niżowego, wielkoskalowe wspomaganie ruchów pionowych oraz obecność wilgotnego powietrza (wodność do 35-40 mm) sprzyjać będzie występowaniu opadów deszczu, okresami o silniejszym natężeniu. Niestabilność powietrza w stosunku do godzin popołudniowych będzie jeszcze mniejsza, ale możliwa będzie obecność płytkich warstw niestabilnego powietrza. Sprzyjać to będzie występowaniu opadów pochodzenia konwekcyjnego o silniejszym natężeniu, punktowo do 10-20 mm/godz. Prawdopodobieństwo burz przy tak ograniczonej niestabilności będzie niskie, ale wspomaganie ruchów pionowych może doprowadzić do rozwoju lokalnych komórek wbudowanych w bardziej rozległe strefy zachmurzenia i opadów wielkoskalowych oraz konwekcyjnych. Ryzyko takiego scenariusza sięga około 30%. W przypadku rozwoju burz mogą im towarzyszyć opady deszczu do około 25 mm (przy natężeniu do około 5 mm/10 min), zagrożenie silnymi porywami wiatru i opadami gradu będzie niewielkie. Z uwagi na możliwość dłuższego utrzymywania się opadów nad jednym miejscem oraz opadów z kilku komórek konwekcyjnych, całkowita wysokość opadów deszczu miejscami może przekraczać 30 mm. Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! | Mapa burzowa - gdzie jest burza? | Sieć Obserwatorów Burz

Dokładnie dwa lata temu na Giewoncie doszło do tragedii - w zależności od źródeł jeden lub trzy pioruny uderzyły w krzyż i partie szczytowe góry. Cztery osoby zginęły, ponad 150 zostało poszkodowanych. Choć nic nie zapowiadało burz, to relacje świadków pozwalają stwierdzić, że oznaki burzy były dobrze widoczne i słyszalne przynajmniej godzinę wcześniej. To zdarzenie podkreśla to, o czym piszemy w każdej prognozie - "każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana."

Witajcie w niedzielę 🙂 Jeszcze przez kilka najbliższych godzin obszar województwa podkarpackiego pozostanie w zasięgu klina wyżowego, który zagwarantuje nam stabilną pogodę. Zachmurzenie na ogół małe, po południu wzrastające do umiarkowanego oraz dużego. Temperatura maksymalna powietrza w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie w okolice 19/24°C, lokalnie 25°C. W ciągu dnia nad południowo-zachodnie rubieże kraju dotrze wędrujący od Saksonii w rejony Czech, niewielki ośrodek niżowy z zespołem frontów atmosferycznych. Strefa opadów z nim związana będzie wchodzić w godzinach popołudniowych nad Ziemię Lubuską oraz Dolny Śląsk. Opady ułożone wręcz równoleżnikowo będą stopniowo wędrowały wgłąb kraju, aby w dniu jutrzejszym dotrzeć nad Podkarpacie. Natężenie opadów deszczu nie będzie specjalnie duże, ale również nie można do końca wykluczyć pojawienia się burz wbudowanych w system zachmurzenia frontowego. W nocy z poniedziałku na wtorek opady frontowe będą stopniowo wychodzić nad Ukrainę, a my zaczniemy dostawać się w objęcia wyżu z rejonów Morza Norweskiego, który będzie zaciągał do nas niezbyt letnie masy powietrza. W nadchodzącym tygodniu temperatura powietrza będzie miała problem z doskoczeniem do 20°C. Miłej niedzieli 🙂 Fot własna

Ostatni dzień tygodnia przyniesie w kraju dość słoneczną i ciepłą aurę. Będziemy w obszarze podwyższonego ciśnienia. W ciągu dnia od zachodu wkroczy strefa przelotnych opadów deszczu i burz, która będzie związana z płytkim niżem w dolnej i górnej troposferze. W nocy deszcz pojawi się również w centrum i na południu Polski. Głównym zagrożeniem ze strony komórek burzowych będą ulewne opady deszczu z lokalnymi podtopieniami oraz silniejsze porywy wiatru. Więcej informacji znajdziecie w naszej prognozie konwekcyjnej. https://lowcyburz.pl/2021/08/21/prognoza-konwekcyjna-dla-polski-na-dzien-22-08-2021-i-noc-22-23-08-2021/

Pogoda do 7 września https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-dlugoterminowa-na-16-dni-prognoza-pogody-od-22-sierpnia-do-3-wrzesnia-2021-wkroczy-ochlodzenie-powiew-jesieni

Prognoza burzowa na dziś (niedziela) ⚡ Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.08.2021 do godz. 20:00 dnia 22.08.2021 Opis ogólny 👇 Lokalne burze możliwe będą po południu głównie na południowym zachodzie, z mniejszym prawdopodobieństwem na zachodzie i krańcach południowych. Głównym zagrożeniem będą punktowe silne opady deszczu – całkowita wysokość opadów sięgać może 20-25 mm. Punktowo nie można wykluczyć silniejszych porywów wiatru do 70 km/h oraz małego gradu. Opis szczegółowy 👇 Nad Polskę od południowego zachodu nasuwać się będzie układ frontów atmosferycznych, ciepłe powietrze w wycinku obejmie głównie południowy zachód oraz krańce południowe Polski. Tutaj prognozowana jest również niewielka niestabilność (ML CAPE do około 500 J/kg). Pionowy profil pola niestabilności będzie cienki, w przypowierzchniowej warstwie mogą też wystąpić dość spory niedosyt temperatury punktu rosy. Czynniki te będą zmniejszać możliwość rozwoju burz oraz potencjał do rozwoju groźnych zjawisk towarzyszących, choć z drugiej strony obecność dobrze wyrażonej zatoki niżowej i adwekcja wirowości sprawią, że nie będzie można ich wykluczyć. W dolnej troposferze wiatr będzie na ogół słaby, ale wraz ze wzrostem wysokości jego prędkość będzie się stopniowo zwiększać. Ścinanie w warstwie do 3 km będzie słabe (do około 5 m/s), w warstwie do 6 km wzrośnie do 10-15 m/s. Wysokie natomiast będzie uwodnienie powietrza, sięgające do 35 mm. Powyższe warunki umożliwią po południu rozwój głębokiej konwekcji, w tym lokalnych burz, też w postaci wielokomórkowej. Głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu, punktowo do 20-25 mm (natężenie opadów przejściowo może sięgać około 5-10 mm/10 min). Lokalnie nie można wykluczyć porywów wiatru do około 70 km/h i opadów gradu poniżej 2 cm. Największe prawdopodobieństwo burz wystąpi na południowym zachodzie, tam też prognozowane jest największe natężenie zjawisk. Z mniejszym prawdopodobieństwem burze możliwe będą też w Karpatach oraz na zachodzie Polski.

Łooo Panie😶 ... 22 sierpnia, a w 📌#Gołdap o poranku mieliśmy zaledwie 4,7°C🥶Chłodno było też w 📌#Suwałki - niecałe 6°C, zaś na pozostałym obszarze przeważnie 8°C/10°C🌡️ 👉Dzień za to wynagrodzi nam to sporą ilością słońca🌤️bez opadów i temperaturą maksymalną od 20°C do 22°C🌡️ Źródło obrazu: https://hydro.imgw.pl (IMGW-PIB) #pogoda #Warmia #Mazury #sierpień2021 #lato2021

Od jutra psota ‼️ Korzystajcie z pięknej pogody 🌤️ Tak starsze pokolenie określa załamanie pogody (chyba że znacie jakieś inne :) ). Jutro od godzin porannych możemy się spodziewać głównie deszczu, znacznego ochłodzenia oraz wiatru. Taka aura będzie nam towarzyszyć przez kilka dni. Co w planach❓ Grzyby, ryby, rower czy góry? Miłej niedzieli! P. S Jesienary już powoli zaczynają sezon ;)

Co przyniesie najbliższa doba 22/23.08 w Polsce. Korzystajcie, bo idą zmiany... https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-22-sierpnia-2021-prognoza-goraco-w-centrum-na-poludniu-wkrocza-burze-do-polski

