Burzowa pogoda w Polsce 2.12.2021. Zobacz najnowsze informacje

W #Mława stacja #IMGW odnotowała poryw wiatru osiągający 76km/h. Z biegiem dnia wiatr się uspokoi. Jak mocno wieje lub wiało u Was?

TOPR ogłosił 2 lawinową. Pamiętacie o jednym przy 2 stopniu dochodzi do największej ilości wypadków lawinowych. Jedno przypomnienie 5 lawinowa w Tatrach nigdy nie będzie ogłoszona. Mamy 4 stopień maksymalny więc dzisiaj jesteśmy już w połowie a to wcale nie znaczy że jest bezpiecznie. http://rafalraczynski.com.pl/zagrozenie-lawinowe/

Jak wygląda u Was obecnie sytuacja z wiatrem? Filmy i zdjęcia mile widziane! ⚠💨

Tak obecnie wyglądają awarie prądu w Polsce ⚠💨 Porywisty wiatr, połamane drzewa, uszkodzona trakcja kolejowa

Niestety docierają do nas informacje o licznych szkodach w Polsce północnej! Cumbre Vieja, La Palma. Lawa wypływała tuż przed domem. P24

Od początku erupcji Cumbre Vieja mija już ponad 70 dni. Wulkan nadal zaskakuje. Nowa szczelina wulkanu otworzyła się tuż przed domem. Emisja lawy trwała jakiś czas, po czym ustała.

UWAGA!! BARDZO SILNY WIATR W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM I WIELKOPOLSKIM!! Za nami bardzo wietrzna noc. Ubiegłej nocy zgodni z zapowiedziami najmocniej wiało w woj. Zachodniopomorskim, gdzie odnotowane porywy wiatru osiągały 70-90km/h (lokalnie więcej!). Obecnie apogeum wichur przechodzi przez woj. Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie i Pomorskie. W ciągu ostatniej godziny w Toruniu odnotowano bardzo silny poryw wiatru osiągający niemal 96km/h! Apogeum powoli kieruje się w kierunku wschodnim. Niebawem bardzo silnie zacznie wiać w woj. Warmińsko-mazurskim oraz Podlaskim, gdzie porywy wiatru powinny być już nieco słabsze osiągające głównie 70-80km/h. PS. Przypominamy, że dzisiaj wiatr przez całą dobę będzie dokuczliwy, a jego porywy mogą tworzyć szkody! Najsilniejsze porywy wiatru: 1. Darłowo (Pomorskie) - 109,8km/h 2. Dziwnów (Zachodniopomorskie) - 101,2km/h 3. Toruń (Kujawsko-pomorskie) - 95,8km/h 4. Świnoujście (Zachodniopomorskie) - 94,3km/h 5. Resko (Zachodniopomorskie) - 89,3km/h This is a re-share of a post

