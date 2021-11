Burzowa pogoda w Polsce 21.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

UWAGA!! FUSY!! Zgodnie z obietnicą przychodzimy do Państwa z pierwszą porcją FUS tej jesieni. Dzisiaj opiszemy krótko możliwy powiew zimy pod koniec nadchodzącego tygodnia. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli pierwszy śnieżny incydent w tym sezonie. Pierwszy większy atak zimy przewidujemy na 26.11.2021r. Spadnie w tedy być może nawet 10-15cm śniegu (na Dolnym Śląsku do 20-25cm). Kolejne dni przyniosą kolejne śnieżyce na obszarze Polski. Do wtorku śnieg spadnie w całej Polsce z największymi ilościami na północnym wschodzie kraju do nawet 30-40cm! Opadom śniegu towarzyszyć będzie silniejszy wiatr w porywach do 50-70km/h. Z powodu, że termin opisywanej sytuacji jest daleki, możliwe są znaczne zmiany w prognozach! Będziemy śledzić sytuacje na bieżąco!

