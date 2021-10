Burzowa pogoda w Polsce 21.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

++OSTRZEŻENIE PRZED BARDZO SILNYMI PORYWAMI WIATRU ++23-24.09.2021r.++ WAŻNE OD 00:00 DNIA 21.10.2021r. DO 00:00 DNIA 23.10.2021r. W ciągu nadchodzących godzin obszar Polski będzie pod wpływem głębokiego ośrodka niskiego ciśnienia. Jego ,,oko" minie Polskę od strony północnej. Tak czy siak przyniesie w Polsce spore zamieszanie w pogodzie. W wielu regionach kraju będzie bardzo mocno wiać, padać a nawet grzmieć! Najgroźniejsza sytuacja będzie panować jutro przed południem oraz jutro popołudniu! 3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA (KOLOR CZERWONY) W tych regionach porywy wiatru będą najbardziej niszczycielskie. Prognozowane porywy w tych regionach będą osiągać lub nawet przekraczać 110-120km/h! Najsilniejszych porywów wiatru należy się spodziewać jutro popołudniu. W tedy również możliwe będą burze, które przyniosę najsilniejsze porywy wiatru. Możliwe jest pojawienie się formacji liniowej! 2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA (KOLOR POMARAŃCZOWY) W tym pasie porywy wiatru będą znacznie słabsze niż te z 3 STOPNIA ZAGROŻENIA. Tutaj porywy wiatru będą osiągać głównie 80-90km/h (choć pojedyncze porywy mogą być znacznie silniejsze osiągające lub nawet przekraczające 90-100km/h!). Tutaj również możliwe są burze oraz rozbudowane linie szkwału, które przyczynią się do jeszcze większego nasilenia się porywów wiatru! 1 STOPIEŃ ZAGROZENIA (KOLOR ŻÓŁTY) Tutaj porywy wiatru będą najsłabsze, mimo wszystko również lokalnie niebezpieczne. Głównie tutaj będzie wiało z prędkością 70-90km/h (nie wykluczamy lokalnych przypadków przekroczeń tych wartości!). Późnym popołudniem lub wieczorem możliwe jest dotarcie mocno osłabionej formacji liniowej. PS. Jutro najprawdopodobniej zostaną rozesłane przez nas alerty przez SMS'y dla województw znajdujących się w woj. oznaczonych KOLOREM POMARAŃCZOWYM!

+++OSTRZEŻENIE PRZED SILNYMI PORYWAMI WIATRU+++ Okres obowiązywania 21.10.2021 10:00 - 22.01.2021 15:00 W czwartek i piątek (21-22.10) Polska znajdzie się na gradiencie pomiędzy głębokim niżem skandynawskim, a rozległym wyżem znajdującym się w południowej Europie. Będzie skutkować to silnymi porywami wiatru, które będą szczególnie się nasilać podczas przechodzenia układów liniowych. W strefie oznaczonej kolorem ciemnozielonym porywy wiatru mogą przekraczać 80km/h, a w czwartkowe popołudnie nawet zbliżyć się do 100km/h, głównie podczas przechodzenia konwekcji z nawalnymi opadami deszczu. Taki wiatr może łamać drzewa i zrywać linie energetyczne, toteż warto przygotować się na przerwy w dostawach prądu, uprzątnąć ogrody i balkony oraz unikać parkowania pod drzewami. W strefie oznaczonej kolorem jasnozielonym będą występować regularne porywy do 60-70km/h, największe układy liniowe te obszary już ominą, ale w czasie konwekcji może powiać do 80km/h. Taki wiatr będzie łamał mniejsze drzewa i gałęzia i może doprowadzić do niemałego bałaganu w ogrodach, lokalnie również może dojść do przerw w dostawie prądu. Wszystkich prosimy o ostrożność i w miarę możliwości pozostanie w domach - zwłaszcza jutro (21.10) wieczorem!