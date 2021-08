Burzowa pogoda w Polsce 21.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce Prognoza na sobotę 21.08.2021 i noc 21/22.08.2021 - Łowcy Burz Paweł i Marta Błaszkowscy

Przerażający biały szkwał na Mazurach! | Incus Meteo

⚡👉Prognoza burz na dzień (niedziela) Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.08.2021 do godz. 20:00 dnia 22.08.2021 oraz wyłącznie w formie graficznej na noc z niedzieli na poniedziałek i poniedziałek. ⚡👉Jutro możliwe będą burze po południu i wieczorem, na południowym zachodzie kraju. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 20-30 mm lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad o średnicy około 2-3 cm. Opis szczegółowy: ⚡👉Jutro przeważająca część Polski będzie w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, jedynie po południu nad zachodniej krańce zacznie nasuwać się płytki układ niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym i poprzedzającą go linią zbieżności. Przed frontem, głównie nad południowe obszary kraju, będzie napływała bardzo ciepła i wilgotna, polarna morska masa powietrza. Na północy kraju będzie nadal zalegało nieco chłodniejsze powietrze. Wyliczenia modeli numerycznych są bardzo rozbieżne co do wartości parametrów konwekcyjnych i ich lokalizacji, zatem jutrzejszy scenariusz jest bardzo niepewny. Zakłada się jednak, że jutrzejsze burze najprawdopodobniej początkowo będą się rozwijały na wspomnianej linii zbieżności, wewnątrz wilgotnego i chwiejnego powietrza napływającego z południa Europy. W dalszym okresie będą się tworzyły także w strefie frontu atmosferycznego. Warunki termodynamiczne do rozwoju burz będą na ogół dość dobre. Pionowy gradient termiczny będzie umiarkowanie stromy, do 0,6-0,65°C/100 m, a napływające przed frontem powietrze będzie zawierało około 32-36 mm wody w kolumnie, ze stosunkiem zmieszania powietrza suchego około 12 g/kg. Takie wartości, przy dość wolnym przepływie powietrza w środkowej troposferze, mogą skutkować opadami około 20-30 mm, i lokalną kumulacją około 40 mm. Prognozowane ścinanie wiatru (SHEAR w warstwie 0-6 km) na ogół nie przekracza 10 m/s, lub 15 m/s ale wówczas nie pokrywa się z najwyższymi wartościami CAPE, który jutro ma osiągać do 800 J/kg (GFS), ( lub według modelu ALARO 1200 J/kg). Zakłada się, że początkowo burze będą formowały się w pojedyncze lub wielokomórkowy struktury, tworząc formę liniową wzdłuż linii zbieżności. Kolejne burze, w strefie frontu atmosferycznego, będzie na ogół rozproszona. Przy wspomnianych parametrach porywy wiatru mogą osiągać około 80-85 km/h, zwłaszcza tam gdzie utworzą się formy liniowe. Burzom mogą towarzyszyć także opady gradu około 2-3 cm.⚡👉