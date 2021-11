Burzowa pogoda w Polsce 20.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

20.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "W najdalej wysuniętym na północ mieście USA na Alasce Utqiagvik, nastała noc polarna. Mieszkańcy tej miejscowości słońce zobaczą dopiero za 63 dni. Fot Wes Wyatt WBRC. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 20.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Burze w Polsce - 20.11.2021

Na sobotnie pochmurne przedpołudnie serwujemy Wam absolutnie niesamowite ujęcie z Doliny Pięciu Stawów w Tatrach 😮😍

Bilans wichury na Warmii i Mazurach: powalone drzewa i brak prądu

Najsilniejsze porywy💨odnotowane tej nocy na 📌stacjach meteo: #Mikołajki: 22,9 m/s (82,4 km/h), #Olecko: 20,3 m/s (73,1 km/h) #Kętrzyn: 19,4 m/s (69,8 km/h) #Gołdap: 18,9 m/s (68 km/h), #Olsztyn i #LidzbarkWarmiński: 18 m/s (64,8 m/s) 👉Trochę rozpogodziło się🌤️ale po południu i pod wieczór znów przybędzie chmur i popada🌧️W nocy wiatr znów nieco się wzmocni💨 #pogoda #Warmia #Mazury #listopad2021 #wichura2021 #jesień2021 https://radioolsztyn.pl/bilans-wichury-na-warmii-i-mazurach-powalone-drzewa-i-brak-pradu/01604740#