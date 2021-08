Burzowa pogoda w Polsce 20.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Sytuacja burzowa - stan z godz. 20:23 (20.08.2021) Strefa burz w ostatnim czasie uległa organizacji i obecnie burze układają się liniowo pomiędzy Zambrowem na południowym zachodzie Podlasia a Białobrzegami w południowej części Mazowsza. Opady deszczu w tej strefie mają lokalnie intensywne natężenie, sięgające 15-20 mm/h. Strefa ta wyraźnie przemieszcza się z zachodu na wschód, przez co godzinowe sumy opadów nie przekraczają 15 mm. Zmierzone porywy wiatru nie przekraczają 50 km/h, ale biorąc pod uwagę organizację burz w liniową strukturę, można szacować, że punktowo porywy mogą być silniejsze, do około 70 km/h. Lokalnie niewykluczony jest też opad gradu. W ciągu kolejnych godzin strefa burz będzie przemieszczać się dalej na wschód, a natężenie zjawisk podczas burz powinno powoli słabnąć. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

Burze stan na 18:40 (20.08.2021) Kolejna porcja burz rozwija się w centralnej, północnej i zachodniej części województwa. Występują one m.in w regionie #Drobin, #MakówMazowiecki, #Ostrołęka, #Wołomin, #Pruszków, #Mszczonów. Burze są izolowane i nie łączą się w większe układy, przynoszą jednak sporo wyładowań oraz nawalne opady deszczu. Jak jest u Was? https://map.blitzortung.org/#8.35/52.406/20.698 https://old.radar-opadow.pl/?radartype=cappi

Sytuacja burzowa - stan z godz. 18:35 (20.08.2021) Strefa burz przeniosła się w ciągu ostatnich dwóch godzin do centralnej Polski i na północny wschód kraju. Obecnie komórki burzowe występują miejscami na zachodnim, centralnym i północnym Mazowszu, a także na Ziemi Łódzkiej i północy Podlasia. Natężenie opadów w czasie burz w ostatnim czasie wyraźnie wzrosło i miejscami przekraczało 20-25 mm/h, obecnie osiąga 10-15 mm/h. W związku z dość szybkim przemieszczaniem się burz całkowita suma opadów nigdzie nie przekroczyła 15 mm. Na podstawie danych radarowych można wnioskować, że lokalnie na południowym wschodzie Kujaw i zachodzie Mazowsza burzom towarzyszył opad gradu. Nie zanotowano silnych porywów wiatru, ale można szacować, że lokalnie mogły one osiągać do 60-70 km/h. W ciągu kolejnych godzin burze wciąż mogą występować w centrum i na wschodzie Polski. Natężenie zjawisk towarzyszących burzom pozostanie na podobnym poziomie do obserwowanego obecnie. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

WEEKENDOWA PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA 21-22.08. - Myszkowscy Łowcy Burz