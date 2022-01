Burzowa pogoda w Polsce 20.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

ALERT POGODOWY: Silny wiatr w porywach do 70 (lokalnie 90 km/h), zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzegamy przed porywami wiatru, lokalnie do 90 km/h na Wybrzeżu oraz na krańcach północno wschodnich. Na wschodzie Polski porywy do 70 km/h. Na północnym wschodzie Polski wystąpią lokalnie silne opady śniegu, zawieje i zamiecie. Udostępnijcie dalej. Dziękujemy. https://lowcyburzpim.pl/ostrzezenie-meteorologiczne-alert-pogodowy-p24/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.