Burzowa pogoda w Polsce 19.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza burz na jutro (piątek) 20.08.2021 z ważnością od godziny 08:00 do 20:00, w formie opisowej i graficznej. Dodatkowo na noc (piątek/sobotę) 20/21.08.2021 i dzień (sobotę) 21.08.2021 prognoza wyłącznie w postaci graficznej. Burze będą możliwe w pasie od woj. dolnośląskiego po woj. podlaskie. Burzom może towarzyszyć opad do 15 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Przez Polskę z zachodu na wschód przemieszczać będzie się dynamiczna i głęboka górna zatoka niżowa. Zatoka będzie z czasem pogłębiać się również w dolnej troposferze. W wyniku oddziaływania zatoki, przejściowo, zwiększy się adwekcja ciepła z południa. Przed zatoką zwiększy się pionowy gradient termiczny osiągając około 0,6 K/100 m oraz dojdzie do nieznacznej akumulacji pary wodnej do około 8-10 g/kg. Występować będzie mała chwiejność termodynamiczna, MLCAPE do około 300 J/kg. W takich warunkach burze będą możliwe ze względu na silne wznoszenie w przedniej części zatoki niżowej. Ponadto nad Polską pojawi się prąd strumieniowy, który korzystnie wpłynie na rozwój konwekcji zwłaszcza w swojej południowej części. Z racji ograniczonej chwiejności burze będą raczej rozproszone o niewielkiej intensywności. Lokalnie możliwe są opady do 15 mm oraz nieco silniejsze porywy wiatru do około 70 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true