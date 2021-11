Burzowa pogoda w Polsce 18.11.2021. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

18.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Prognoza weekendowa! Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany! 😃 Tak jest kochani, mamy końcówkę tygodnia i zgodnie z wcześniejszymi prognozami, spodziewamy się opadów oraz mocniejszego wiatru na całym Podkarpaciu. Czeka nas jutro bardzo nieprzyjemny dzień ale i weekend będzie pozostawiał wiele do życzenia... SOBOTA Po deszczowej nocy z piątku na sobotę, pierwszy dzień weekendu będzie pochmurny, chłodny, wietrzny i nie zabraknie przelotnych opadów... Niestety, o słońcu nie ma mowy a temperatury wyniosą od 6 do 9°C. NIEDZIELA Poranek powinien być pogodny ale i chłodny. Ogólnie cały dzień będzie przynosił wiele słonecznych chwil ale żeby nie było aż tak kolorowo, to czeka nas kolejny wietrzny dzień z temperaturami, od 5 do 8°C. Po weekendzie, czeka nas bardzo dynamiczna i ciekawa pogoda! Miał być mróz i śnieg? Będzie! 😃 Co więcej kochani, jutro popołudniu ukaże się specjalnie dla was post w którym opiszemy jakie czynniki wpłynęły na to, że potrafiliśmy z dużym wyprzedzeniem przewidzieć chłodniejszą drugą połowę listopada i czego możemy się spodziewać w pogodzie po potężnej blokadzie cyrkulacji strefowej! 😃. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 18.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?