Burzowa pogoda w Polsce 18.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

ANALIZA WSTĘPNA ++18-19.02.2022r.++ Za nami wyjątkowo gwałtowna aura. Nocny incydent burzowo-wiatrowy na pewno zapisze się na kartach historii polskiej meteorologii. Niestety prognozy nie są optymistyczne. Już za 22-24h w Polskę uderzy kolejny orkan, który będzie mógł być silniejszy od ostatniej Nadii. W tym poście opiszemy wstępnie możliwe zagrożenie. Jutro Polska będzie początkowo pod wpływem wyżu znad północnej Afryki. Przyniesie nam początkowo poprawę pogody, a popołudniu także uspokojenie się wiatru związanego z dalszą wędrówką na wschód orkanu Dudley. Załamania pogody należy spodziewać się w godzinach wieczornych ok. 20 (deszcz zacznie padać na zachodzie już od godziny 14-15). Ostatnie wyliczenia modeli podkreślają możliwość wystąpienia kolejnej formacji liniowej. Formacja liniowa miałaby powstać na terenie Niemiec i powoli kierować się w kierunku Polski. Na ten moment najbardziej zagrożone wydają się być regiony Polski zachodniej, północnej i częściowo centralnej. Porywy wiatru podczas przechodzenia możliwej formacji osiągną 90-100km/h. Podczas przechodzenia formacji liniowej możliwe są lokalne burze w czasie, których wiatr będzie mógł znacznie przekroczyć wyżej podaną wartość. Po przejściu formacji liniowej znajdziemy się od razu w pierwszej nasilonej strefie prędkości wiatru. Porywy wiatru będą osiągać głównie 70-80km/h, na północnym zachodzie do 100km/h. Na północnym zachodzie krótko po 00 wiatr powinien zacząć dość szybko słabnąć do prędkości 70-80km/h. Niech nas to nie zwodzi ponieważ najgorsze w dalszym ciągu będzie przed nami. Krótko po godzinie 02 prognozowany jest kolejny wzrost porywów wiatru. Będą one znacznie silniejsze od poprzednich. Porywy wiatru będą mogły osiągać nawet 100-120km/h! Na ten moment najsilniejsze porywy wiatru prognozujemy w woj. Zachodniopomorskim, Lubuskim, Wielkopolskim, Kujawsko-pomorskim, Pomorskim, Warmińsko-mazurskim, Podlaskim oraz częściowo w woj. Mazowieckim i w Łódzkim. Na wybrzeżu pojedyncze porywy wiatru będą mogły osiągać nawet 110-130km/h. Należy podkreślić, że najsilniejsza strefa wichur będzie trwała kilka/kilkanaście godzin. Podczas Dudleya trwała max. 30 minut. Obecnie dynamiczny układ niskiego ciśnienia znajduje się na południowy zachód od Irlandii. Wichura związana z orkanem przejdzie przez Irlandie (do 90-160 km/h), Wielką Brytanię (do 90-160km/h), północną Francję (do 90-120km/h), Holandie (do 90-140km/h), Belgie (do 90-140km/h), Niemcy (do 90-140km/h) oraz Danię (do 70-100km/h), docierając później (powoli słabnąc) do Polski (do 70-130km/h) (najwyższe porywy w każdym państwie odnotuje się na wybrzeżu, mowa o drugich liczbach). Najgwałtowniejsze porywy wiatru na terenach nizinnych z dala od wybrzeża mogą wynieść nawet 110-140km/h (w Irlandii i Wielkiej Brytanii). W czasie soboty przewiduje się wystąpienie licznych szkód oraz awarii prądu. Prosimy nie lekceważyć naszych prognoz oraz ostrzeżeń. Sytuacja będzie skrajnie niebezpieczna oraz dynamiczna. Na ten moment w dalszym ciągu modele są dość mocno rozbieżne i niepewne, mimo to prosimy już teraz o przygotowanie się do potencjalnie niebezpiecznej aury. PS. Jutro o godzinie 12-14 należy spodziewać się oficjalnego ostrzeżenia!