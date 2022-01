Burzowa pogoda w Polsce 18.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

Śnieżna linia szkwału 17.01.2022 - ⚡🌬💨❄️ 💨 Zapewne większość mieszkańców Polski doświadczyła wczoraj niecodziennego zjawiska, jakim była przechodząca przez nasz kraj dynamiczna linia szkwału. Utworzyła się ona na bardzo szybko przemieszczającym się chłodnym froncie atmosferycznym, przybierając formę aktywnej elektrycznie burzy śnieżnej. Imponująca jest zarówno liczba wyładowań atmosferycznych, zwłaszcza jeśli mówimy o miesiącu zimowym, jakim jest styczeń, jak i dystans przebyty przez tę burzę. 💨 Głównym zagrożeniem, które niosła ze sobą omawiana formacja, były bardzo silne, prostoliniowe podmuchy wiatru związane z prądami zstępującymi (downburst clusters). Ich imponująca siła wynikała z transferu pędu powietrza z wyższych wysokości, związanego z bardzo dużym poziomym gradientem ciśnienia. 💨 Co ciekawe, wczorajsza liniowa formacja konwekcyjna wystąpiła dokładnie 15 lat po na pozór podobnym zjawisku związanym z orkanem Cyryl. Wtedy mieliśmy jednak do czynienia z wyraźnie cieplejszym wycinkiem niżu, co jeszcze bardziej spotęgowało dynamikę burzy, która po analizie trajektorii i zniszczeń uzyskała miano derecho. W tym przypadku, pomimo także niemałych zniszczeń i bardzo długiej trasy układu, kryteria derecho mogą nie zostać spełnione (to zagadnienie wymaga dłuższej analizy). 💨 Wczorajsza burza jest także doskonałym przykładem edukacyjnym w kwestii interpretacji danych radarowych o prędkości radialnej. Zapewne każdy z Was na lekcjach geografii uczył się, iż głównym wyznacznikiem przejścia frontu atmosferycznego, oprócz zmiany temperatury, jest zmiana kierunku wiatru. Ten fakt doskonale widoczny jest na danych z radaru w Legionowie z godz. 08:24. Na obrazie radarowym z godz. 08:44 uwagę zwracają niewielkie wybrzuszenia na linii szkwału powstałe na skutek działalności silnych prądów zstępujących (downburst clusters), które swoim pędem wypchnęły hydrometeory w przód. To właśnie w tych miejscach wystąpiły największe szkody wiatrowe. 💨 Ciekawy jest również aspekt interpretacyjny omawianego skanu. Posługując się legendą, możemy wywnioskować, że przed przejściem linii szkwału mieliśmy do czynienia ze znacznie silniejszym wiatrem, niż na jej czele. Nic bardziej mylnego. Za taki stan rzeczy odpowiada bardzo gwałtowny, kierunkowy uskok wiatru i sposób jego detekcji przez wiązkę radarową. Przed linią szkwału wiatr ma kierunek głównie zachodni, a więc w tym obszarze prawie równoległy z osią wiązki – wobec czego praktycznie cała jego składowa jest „widziana” przez radar. Z kolei na czele linii szkwału oraz tuż za nią, wiatr ma kierunek północno zachodni, czyli niemalże prostopadły do osi wiązki w tym miejscu. W związku z tym radar nie jest w stanie „zobaczyć” głównej składowej wektora prędkości i na skanie jej wartość jest mocno zaniżona. Hubert Łuszczewski, WTN