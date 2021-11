Burzowa pogoda w Polsce 17.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Po chłodnym i mglistym poranku Podkarpacie zostanie ponownie podzielone na lepszą i gorsza pogodę. Na Północy oraz Zachodzie będą występować zamglenia, zachmurzenie całkowite. Na południu są szanse na słońce, chłodno od 3 do 6/7°C nigdzie nie powinno padać. Ciśnienie 1021hPa. Miłego dnia! 😊🙋

#Prognoza pogody na #środę. #Noc Uwaga w nocy będą mgły ograniczające widoczność do 50-100 m. Temperatura spadnie do 3/4 st stopni Celsjusza miejscami mniej. #Dzień Środa z całkowitym zachmurzeniem i przelotnym słabym deszczem lub mżawką. Temperatura wyniesie ok 6/7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1019 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)