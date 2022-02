Burzowa pogoda w Polsce 17.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

+++UKŁAD LINIOWY Z SILNYM WIATREM I WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI CORAZ BLIŻEJ WOJEWÓDZTWA+++ PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE Obecnie najaktywniejszą część tego układu wkracza do województwa łódzkiego, lecz burze i związane z nim silne porywy wiatru dotrą do powiatów: #płocki, czy #gostyniński. Strefa szybko się intensyfikuje i kieruje się na wschód. W ciągu najbliższych godzin bardzo niebezpiecznie zrobi się w północnej, centralnej i południowej części mazowsza. Szczególną uwagę zasługuje obszar na linii #Warszawa #Radom, gdzie prawdopodobnie przejdzie najaktywniejsza strefa z silnym wiatrem i dość sporą ilością wyładowań atmosferycznych. Przy przechodzeniu tego układu porywy wiatru zbliża się do 100km/h, lokalnie nawet i więcej. Źródło: www.blitzortung.org www.daneradarowe.pl