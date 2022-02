Burzowa pogoda w Polsce 16.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

⚠⚠⚠INCYDENT WIATROWO-BURZOWY⚠⚠⚠ Niż Ylenia- orkan Dudley to już kolejna wichura tego roku. Ponownie na skutek dużego poziomego gradientu ciśnień na terenie naszego kraju prognozowane są porywy wiatru przekraczające 100 km/h. Nasze województwo również znajdzie się w zasięgu oddziaływania tego układu niskiego ciśnienia. Już dzisiaj halny będzie dawał nam się we znaki i w Bieszczadach porywy mogą dochodzić do 70 km/h. Jednak największe zagrożenie czeka nas w dniu jutrzejszym. Strefa frontowa wkroczy do naszego kraju już w drugiej części nocy i będzie wędrować na południowy wschód. Prąd strumieniowy skutecznie będzie wspomagać przemieszczanie się tej struktury, a do naszego województwa powinna dotrzeć w godzinach przedpołudniowych. Istnieje ryzyko utworzenia się linii szkwału na czele której porywy mogą przekraczać 110 km/h. Integralność formacji liniowej zależeć będzie od wielu czynników. Jednym z najważniejszych, który skutecznie będzie obniżać jej żywotność będzie wiatr fenowy. Zakładając taki scenariusz na teren naszego województwa dotrze rozproszona strefa opadów deszczu oraz porywy wiatru dochodzące do 80 km/h. Po przejściu frontu w strefie zbieżności wiatru zaczną tworzyć się komórki konwekcyjne. Spore uskoki pionowe wiatru oraz niewielka chwiejność termodynamiczna mogą prowadzić do utworzenia się rozproszonych komórek burzowych. Głównym zagrożeniem podczas ich przechodzenia będą porywy wiatru dochodzące do 100 km/h oraz intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Pierwszy stopień zagrożenia zostaje wydany głównie ze względu na duże porywy wiatru podczas przechodzenia komórek burzowych. W drugiej części dnia oraz w nocy pojawią się już opady mieszane oraz opady śniegu. Pogoda nie da nam chwili wytchnienia bo już w sobotę czekają nas mocniejsze porywy wiatru jednak tę sytuację będziemy na bieżąco śledzić i w razie potrzeby wydamy stosowny komunikat.