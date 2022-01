Burzowa pogoda w Polsce 16.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

Burze w Polsce - 16.01.2022

Co nas czeka w najbliższych godzinach w pogodzie? – Ważne informacje Prosimy się zapoznać! Prosimy na wstępie potraktować te informacje poważnie, ponieważ będzie bardzo dynamicznie. Najnowsze aktualizacje modeli numerycznych niemal potwierdzają nasze wcześniejsze prognozy i już za kilka godzin wiatr nad naszymi okolicami zacznie się wzmagać. Wiatr w godzinach nocnych już osiągnie miejscami do 40-60 km/h, lecz tak na prawdę najsilniejsze uderzenie wiatru prognozujemy na godziny 7-14, a w szczególności 9-13, kiedy to prognozujemy najsilniejsze podmuchy wiatru do 70-90 km/h, a lokalnie nie wykluczamy porywów do 100 km/h. Wiatr zacznie tracić na sile dopiero po godzinie 15, kiedy to porywy wiatru będą osiągać prędkość do 80 km/h, a z czasem do 60 km/h. Dodatkowo należy wspomnieć, że podczas takiej dynamiki nie wykluczamy pojawienie się lokalnych burz oraz formacji liniowych, gdzie największym zagrożeniem będą silne podmuchy wiatru do 100 km/h. Warto mieć na uwadze, że pojawią się opady deszczu oraz lokalnie deszczu ze śniegiem lub śniegu. Opad może być intensywny! Z biegiem godzin temperatura zacznie spadać (-1/-2 stopni), co spowoduje oblodzenie dróg i chodników. Prosimy o zabezpieczanie mienia oraz o nie pozostawianie samochodów pod drzewami. Prosimy o udostępnienie informacji dalej ! Pozdrawiamy. Myszkowscy Łowcy Burz