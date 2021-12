Burzowa pogoda w Polsce 15.12.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Stopniowo dokonuje zasadnicza przebudowa pola barycznego nad Europejskim Obszarem Synoptycznym, o kt贸rej wspomina艂em w kilku ostatnich komentarzach synoptycznych. Nad Zachodni膮 Europ膮 znajduje si臋 centrum wy偶u, kt贸ry jest ju偶 widoczny na wszystkich poziomach izobarycznych i przekszta艂ca si臋 w wielkoskalow膮 form臋 uk艂adu Omega 惟. Uk艂ad Omega b臋dzie stanowi艂 istotn膮 blokad臋 dla ni偶y z rodowodem atlantyckim, kt贸re b臋d膮 musia艂y wybiera膰 inn膮 drog臋, przez P贸艂nocny Atlantyk gdzie docieraj膮c w rejony Morza Barentsa b臋d膮 nurkowa膰 nad europejsk膮 cz臋艣膰 Rosji. Jestem ju偶 wr臋cz pewny, 偶e w tym roku 艣wi臋ta b臋d膮 takie jak maj膮 by膰. Rozw贸j cyrkulacji Omega osi膮gnie swoje maksimum ko艂o pi膮tku, do tego czasu Podkarpacie pozostanie w strumieniu 艂agodniejszej masy powietrza nap艂ywaj膮cych rejon贸w Morza P贸艂nocnego i Wysp Brytyjskich. Zachodni przep艂yw nie przyniesie nam jednak istotnych opad贸w, ale r贸wnie偶 nie uwolni nas od wszechobecnej szarugi. Przed nami niestety kolejny szaro bury dzie艅. Zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e, z punktowymi opadami deszczu lub m偶awki tak偶e i charakter marzn膮cym. W Bieszczadach mo偶liwe s艂abe opady 艣niegu. Miejscami mg艂a ograniczaj膮ca widzialno艣膰 do 100 m. Temperatura maksymalna do 0掳C-3掳C, lokalnie 4 kresek. Wiatr nieznacz膮cy. Mi艂ego dnia 偶ycz臋 馃檪馃檵 Grafiki DWD, kachelmannwetter. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 15.12.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzie膰, poniewa偶 burze s膮 gwa艂towne i mog膮 wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, kt贸re dotycz膮 burzowej pogody w Polsce. Mo偶esz w ten spos贸b dowiedzie膰 si臋, czy burzy mo偶na spodziewa膰 si臋 w twojej okolicy.

W dniu dzisiejszym czeka nas zachmurzenie ca艂kowite z mo偶liwymi drobnymi opadami deszczu oraz deszczu ze 艣niegiem, mg艂y r贸wnie偶 b臋d膮 si臋 pojawia膰. Temperatury: 0/3掳C. Wysokie ci艣nienie 1030hPa mo偶e sprawi膰, 偶e b臋d膮 bole膰 g艂owy. Mi艂ego dnia! 馃槉馃檵

Nie, to nie fotomonta偶. Oto sala kinowa/teatralna w zniszczonym przez tornado mie艣cie #Mayfield w stanie #Kentucky z widokiem na zniszczenia.馃槷馃槷馃尓锔 殴r贸d艂o: reddit

Czy偶by nadchodz膮ce 艣wi臋ta mia艂y min膮膰 pod znakiem 艣nie偶nej i mro藕nej aury? 馃尐馃尐

Bizon w temperaturze -35. Park Narodowy Yellowstone, USA 馃ザ Fot. Tom Murphy Photography

#Prognoza pogody na 艣rod臋. #Noc W nocy g臋ste mg艂y i m偶awka. Temperatura spadnie do 4/5 stopni Celsjusza. Wiatr s艂aby. #Dzie艅 Dzie艅 z zachmurzeniem ca艂kowitym, miejscami wyst膮pi m偶awka, mog膮 by膰 te偶 mg艂y. Temperatura wyniesie ok 7/8 stopni Celsjusza lokalnie 9 stopni na zachodzie wojew贸dztwa. Wiatr s艂aby z po艂udniowego zachodu/zachodu. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 1030 hPa. 呕yczymy mi艂ej nocy i 艣rody Lubuscy 艁owcy Burz. :) OSTRZE呕ENIE METEOROLOGICZNE na noc. G臋ste mg艂y, marzn膮cy deszcz i go艂oled藕.

OSTRZE呕ENIE METEOROLOGICZNE na noc. W centrum, na po艂udniu i na wschodzie Polski g臋ste mg艂y. Na wschodzie bardzo silne oblodzenia. Bardzo niebezpieczne na drogach i chodnikach.

Prognoza na noc 14/15.12.2021 i dzie艅 15.12.2021 W nocy temperatura b臋dzie stopniowo rosn膮膰, do rana w ca艂ym wojew贸dztwie powinno by膰 ju偶 na plusie, do +2 stopni 馃敟. Pojawi膮 si臋 opady m偶awki 馃導, w du偶ej mierze na zamarzni臋ty grunt, wi臋c mo偶e zrobi膰 si臋 艣lisko 馃. Wci膮偶 bardzo mglisto! 馃尗 W 艣rod臋 nadal pochmurno, mglisto ze s艂abym wiatrem i fataln膮 jako艣ci膮 powietrza! 鈽侌煂煒 Lokalnie pokropi m偶awka 馃導 Temperatura maksymalnie od +1 stopni na wschodzie do nawet +4 stopni na zachodzie wojew贸dztwa!

No艣cie odblaski. Jeste艣my w okresie d艂ugich nocy, szar贸wki za oknem. Pogoda cz臋sto nie pomaga kierowcom. Nosz膮c ciemne ubrania, jad膮c rowerem, czy id膮c poboczem noc膮 jeste艣my cz臋sto praktycznie niewidoczni. Dotyczy to r贸wnie偶 dzieci! Dzi臋ki noszeniu odblask贸w b臋dziemy bardziej widoczni. Odblaski mog膮 uratowa膰 komu艣 偶ycie!馃檪 Podajcie post dalej!馃槈

