Burzowa pogoda w Polsce 15.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 15.11.2021

,,Zgniły wyż" w pełnym tego słowa znaczeniu! Dzisiejszy dzień również przyniesie nam zachmurzenie duże, miejscami umiarkowane prowadzące do prześwitów słońca, głównie na południu. Możemy odczuwać zmęczenie oraz bóle głowy przy 1031hPa. Temperatury na poziomie 5/7°C, brak opadów. Miłego dnia! 😊🙋

#Prognoza pogody na poniedziałek #Noc W nocy zachmurzenie całkowite, miejscami pojawią się mgły i mżawka. Temperatura spadnie od 2 stopni na południu do 3/4 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby. #Dzień Poniedziałek z całkowitym zachmurzeniem i słabymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie ok 6/7 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1031 hPa. Życzymy miłej nocy i poniedziałku Lubuscy Łowcy Burz :)

W Polsce jeszcze nie możemy mówić o opadach śniegu w najbliższych dniach. Przenieśmy się zatem do włoskiego Livigno. Miejscowości położonej w Alpach. Blisko granicy ze Szwajcarią. Tam już mamy piękną zimę.

Prognoza na noc 14/15.11 i dzień 15.11 Noc pochmurna i mglista. ☁️🌫️ Wiatru brak, temperarura około +3/+4 stopni. Możliwe opady mżawki 🌧️ W poniedziałek rano nadal gęste mgły 🌫️, w ciągu dnia ruszy słaby wiatr i mgły zanikną, ale niskie chmury ☁️ pozostaną, na słońce nie ma co liczyć, za to nadal może padać drobna mżawka 🌧️ temperatura do +5/+6 stopni.

Silne trzęsienia ziemi w Iranie. Ofiary i ranni. 14.11