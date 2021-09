Burzowa pogoda w Polsce 15.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burze w Polsce - 15.09.2021

Dzisiejsze wieczorne niebo zapowiadało niestety jutrzejsze pogorszenie pogody. Ale widok był piękny 😍 Jednocześnie przypominamy, że każdy z Was może wesprzeć nas i to co robimy choćby złotówką na naszej zrzutce oraz Patronite. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą pomoc https://zrzutka.pl/8vmacc https://patronite.pl/MyszkowscyLowcyBurz

Witajcie. Przepraszamy za mniej postów. Byliśmy od dłuższego czasu w miejscach gdzie internet ledwo działał 😉🙃 Po chorwackich drogach przejechaliśmy koło 3000 km zbierając materiały do naszego vloga. Ale było warto. Dotarliśmy wczoraj do Istrii. Czekamy na burze. A te mają się pojawić już jutro w godzinach popołudniowych i utrzymać się do niedzieli. Prócz zdjęć i filmów będziemy prowadzić dla Was relacje na naszym kanale. Na zdjęciu wczorajszy wieczór i chmury cirrus zapowiadające zmianę pogody.