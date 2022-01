Burzowa pogoda w Polsce 15.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 15.01.2022

Dzisiaj na Podkarpaciu dzięki licznym rozpogodzeniom zachmurzenie z malało do poziomu małego oraz bezchmurnego nieba, dając nam wytchnienie od szarugi i opadów. Spokój nie potrwa specjalnie długo, już w najbliższy poniedziałek obszar kraju ponownie będzie polem walki dwóch skrajnie różnych ośrodków barycznych. Z jednej strony mówimy o stabilnym wyżu nad Zachodnią Europą, z drugiej o rozległym obszarze obniżonego ciśnienia z dynamicznym niżem znad europejskiej części Rosji. Taka sytuacja skutkować będzie zaostrzeniem gradientu barycznego, co wiązać się będzie ze wzrostem prędkości oraz porywistości wiatru, który może powodować szkody. Na froncie chłodnym pojawią oczywiście opady wszelkiej maści, niewykluczone także burze w budowane w rozległe pasma konwekcyjne tak jak miało to miejsce wczoraj. Jutro na terenach górskich pojawią się zjawiska fenowe jako zapowiedź zbliżających się zmian. Grafika tropicaltidbits.com