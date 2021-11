Burzowa pogoda w Polsce 14.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Niedziela będzie dniem pochmurnym z małymi przebłyskami słońca. Temperatura na poziomie 6-7*C.r Miłego dnia. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 14.11.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Niedziela będzie dniem pochmurnym z małymi przebłyskami słońca. Temperatura na poziomie 6-7*C.r Miłego dnia.

BARDZO TRUDNE WARUNKI - SILNA MGŁA!!! W wielu miejscach województwa występują silne mgły, ograniczające widoczność na odległość mniejsza niż 100 m. Uważajcie na siebie! Fot.: Łowcy Burz Łódzkie #listopad #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #mgla #jesien

+++OSTRZEŻENIE PRZED GĘSTYMI MGŁAMI+++ Okres obowiązywania 13.11.2021 23:00-14.11.2021 14:00 W przeciągu najbliższej doby ponownie zaniknie wiatr co w połączeniu z wysoką wilgotnością i inwersją temperatury da warunki do rozwoju mgieł, które jutro rano mogą ograniczać widzialność nawet do 15 metrów. Kierowców jak zwykle prosimy o rozważną jazdę, o wypadek w takich warunkach naprawdę łatwo!

Niezwykłe Widmo #Brockenu uchwycone na #Szczelińcu, Góry #Stołowe, Dolny #Śląsk.😍 Autor zdjęcia: Cris Froese Pics

Niemal w całym naszym kraju nastał wielodniowy okres silnej inwersji termicznej związanej z układami wysokiego ciśnienia. Charakteryzuje się ona przewagą niskiego, zachmurzenia warstwowego (Stratus) i kłębiasto-warstwowego (Stratocumulus) z licznym zamgleniami, miejscami gęstymi mgłami oraz opadami mżawki, a to za sprawą silniejszej akumulacji wilgoci w dolnych kilkuset metrach troposfery. Długo utrzymujące się warunki inwersyjne, polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością, sprzyjają z jednej strony coraz większej akumulacji zanieczyszczeń, a z drugiej, zwłaszcza na terenach górskich, zapewniają możliwość obserwacji tak fantastycznych, nisko zawieszonych, podinwersyjnych "mórz mgieł / chmur", które szczególnie pięknie prezentują się w blasku promieni wschodzącego i zachodzącego Słońca :) Reasumując - przed nami dobrych kilka dni z dominacją pochmurnej, wilgotnej aury z zamgleniami i lokalnymi mgłami, a także opadami mżawki oraz niewielkiego deszczu, czemu będzie sprzyjać gruba warstwa inwersji termicznej w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Lokalne przejaśnienia oraz rozpogodzenia będą jednak nam towarzyszyć, a szczęśliwcami będą Ci znajdujący się w wyższych partiach gór, ponad wilgotną warstwą przypowierzchniowej troposfery, w środowisku dynamicznego osiadania wyżowego. https://www.facebook.com/GrzegorzPLB/posts/428652001968118

Niesamowicie wyglądająca #zorza polarna uchwycona z #Międzynarodowej Stacji #Kosmicznej (#ISS)!😮😍 Autor zdjęcia: Thomas Pesquet

⚠Trudne warunki drogowe! ⚠ Zapewne można to skwitować stwierdzeniem "przecież mamy listopad", ale mimo wszystko lepiej zapobiegać niż leczyć - w nocy i nad ranem występują mgły, miejscami gęste, a zatem bardzo ograniczające widoczność. Do tego przy gruncie prawie wszędzie temperatura spada do wartości poniżej zera, a według niektórych modeli na wysokości 2 metrów również może pojawić się wartość ujemna. Zachowajcie więc szczególną ostrożność na drogach, zwłaszcza w nocy i rano. Fot. Łowcy Burz Łódzkie #ostrzeżenie #pogoda #droga #ulica #mgła #warunkidrogowe #kolizja #wypadek #ostrożność #pogoda #zimno #listopad #jesień #łowcyburz #lowcyburzlodzkie

Prognoza na noc 13/14.11 i dzień 14.11 Noc początkowo bezchmurna 🌝 w południe połowie województwa, na pozostałym obszarze pochmurna ☁️. Nad ranem jednak już wszędzie się zachmurzy, wystąpią liczne gęste mgły 🌫️. Minimalnie temperatura spadnie do -2/0 🥶 stopni w południowej połowie wojewodztwa i +2/+4 stopni w północnej połowie. Wiatr stopniowo będzie słabnąć, do całkowitego zaniku nad ranem. Niedziela będzie dniem pochmurnym, mglistym i bezwietrznym w całym województwie ☁️🌫️ Miejscami mgły mogą się utrzymywać większość dnia. Szansa na przejaśnienia ⛅ po zaniku mgieł lokalnie na południu województwa, ale na pełne słońce nie ma co liczyć. Miejscami możliwe będą opady niewielkiej mżawki 🌧️. Temperatury niskie, w większości województwa w pełni dnia koło +4/+6 stopni 🥶, tylko na południu lokalnie do +8 stopni.

