Burzowa pogoda w Polsce 14.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Prognoza na najbliższe dni! Troszkę popsuła nam się pogoda w dwóch ostatnich dniach ale i tak nie jest jeszcze najgorzej... Pisaliśmy wam nasi drodzy czytelnicy na początku tego miesiąca, że czeka nas w trzeciej dekadzie września duże ochłodzenie oraz przymrozki i niestety ale nasze prognozy znów się sprawdzą. Co gorsza, pogoda będzie przypominała bardziej listopad aniżeli wrzesień! Zanim jednak dojdzie do tak drastycznych zmian w pogodzie, to czekają nas jeszcze dwa dni naprawde dobrej pogody i warto ten fakt wykorzystać. Jutro i w czwartek będziemy cieszyć się dużą ilością słońca oraz temperaturami między 22 a nawet 25°C. Nigdzie w ciągu dnia nie powinno padać aż do czwartkowej nocy... W nocy z czwartku na piątek pojawi się nad podkarpaciem front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą obfite opady deszczu oraz zrobi się zdecydowanie chłodniej. Lokalnie deszcz będzie padał intensywnie a opady pozostaną z nami aż do soboty. Temperatury nie przekroczą 16/17°C. Także nadchodzący weekend zapowiada się dość chłodno, z dużym zachmurzeniem oraz z przelotnymi opadami. W kolejnym poście, spróbujemy państwu opisać jak będzie wyglądała nadchodząca jesień oraz wspomnimy też o zimie, która zbliża się wielkimi krokami i prawdopodobnie nadejdzie zdecydowanie wcześniej... 😃

