Burzowa pogoda w Polsce 14.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 14.01.2022 Pogoda na 14 stycznia 2022. Wichura przejdzie przez Polskę. Front chłodny z przelotnym deszczem i śniegiem

Dzień dobry kochani 🙂🙂 Po przejściu frontu ciepłego szerokim strumieniem wlała się do nas ciepła jak na obecny miesiąc masa powietrza, w ciągu ostatniej doby na posterunku IMGW-PIB Rzeszów-Jasionka odnotowano wzrost temperatury o prawie 8 stopni, całkiem sporo. Ciepły front należał do dojrzałego niżu, którego centrum znajdzie się dzisiaj w rejonie Morza Białego. Nad zachodnią oraz częściowo środkową Europą znajduje rozległy stabilny obszar podwyższonego ciśnienia, a w zatoce wspomnianego niżu w środowisku szybszego przepływu powietrza nad europejską część Rosji uformuje się aktywny niż wtórny, z wędrującym z północy na południe frontem chłodnym. Los tak chciał że Polska znalazła się pośrodku tej całej potyczki, różnica ciśnień pomiędzy skrajnie różnymi układami barycznymi jest znacząca, a to oznacza wzrost prędkości oraz porywistości wiatru z sektora północno-zachodniego i zachodniego. W skrócie będzie pizgać złem 😉 W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże. Miejscami pojawią się opady deszczu, na urozmaiconych terenach południa regionu także opady mieszane oraz samego śniegu. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do około -4°C/5°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty do 65-75 km/h, w Bieszczadach pojedyncze podmuchy mogą dochodzić do 100 km/h. Trzymajcie się ciepło 🙂