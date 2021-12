Burzowa pogoda w Polsce 13.12.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 13.12.2021

Za wielu chwil ze słońcem to my dzisiaj nie mieliśmy.... Więc chodź, pomaluj mój świat na szaro i na szaro

Uwaga ostrzeżenie ! - Myszkowscy Łowcy Burz

Kolejne zmiany na naszej stronie. Dzięki Waszemu wsparciu z reklam zakupiliśmy kilka rozwiązań, które wdrażamy na naszej stronie. https://lowcyburzpim.pl/ Zmieniliśmy wczoraj widok wiadomości. Od teraz są w formie kafelek. Dziś wdrożyliśmy to rozwiązanie również dla telefonów. Powinna wzrosnąć szybkość działania oraz czytelność strony. Możecie artykuły już udostępnić wśród swoich znajomych np. na facebooku lub instagramie. Dzięki tej zmianie nie będzie już reklam między postami (jak było do tej pory) a jedynie jedna reklama na górze. Przyspieszy to stronę główną wiadomości. Jak napisałem we wstępie, dzięki wyświetleniom i kliknięciom w reklamy na naszej stronie możemy ją rozwijać o nowe funkcje. Dzięki reklamom ją rozwijamy. Staramy się, aby nie było ich zbyt dużo. Dużym wsparciem dla nas jest po prostu wyłączenie AdBlocka na naszej stronie. To naprawdę pomaga ją rozwijać. A My obiecujemy, że ilość reklam nie będzie nachalna.