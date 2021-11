Burzowa pogoda w Polsce 13.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Dzień dobry 🙂🙂 Piątek na przeważającym obszarze regionu nie należał do najpogodniejszych. Sobota natomiast przyniesie nam na szczęście większą ilością rozpogodzeń. W rozkładzie pola barycznego nad naszym obszarem synoptycznym póki co bez większych zmian, nadal pozostajemy w polu podwyższonego ciśnienia. Wyż niestety nam zgnił i zamiast pogodnego nieba w piątek wisiały nad naszymi głowami chmury o wszelkich odcieniach szarości, dodatkowo brak znaczącej cyrkulacji to idealny przepis na mgły. Dzisiaj będzie już nieco lepiej, a do województwa dociera łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach. Duża wilgotność sięgającą miejscami 95%, znikoma cyrkulacja to idealny przepis na nocne mgły. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Opady na dziś nie są prognozowane. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do 6-11°C, lokalnie 12°C. W ciągu dnia ruszy się wiatr, który pomoże w przepędzeniu uciążliwych mgieł i chmur niskiego piętra. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty do 70 km/h. Nad obszarem Skandynawii rozbudowuję się kolejny wędrowny wyż, który w przyszłym tygodniu na chwilę zaciągnie do nas chłodniejsze masy powietrza z wyższych szerokości geograficznych. Miłej soboty życzę 🙂🙂