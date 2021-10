Burzowa pogoda w Polsce 13.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Jesień to taki okres, w którym zamiast na burze plujemy na wiewiórki. ;) Wy coś złapaliście? :D Edit. Oczywiście chodziło o polowanie. 🙈🤦‍♂️😅 Fot. Przemysław Rodzik - 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 13.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Jesień to taki okres, w którym zamiast na burze plujemy na wiewiórki. ;) Wy coś złapaliście? :D Edit. Oczywiście chodziło o polowanie. 🙈🤦‍♂️😅 Fot. Przemysław Rodzik - 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲

Zgodnie z prognozami - pierwsze opady śniegu :)

Kalatówki ⛄❄️ Fot. Paweł Pełka / Tygodnik Podhalański

Coś rośnie 🌦️ Generalnie nie zdziwcie się jeśli dziś wam na głowę spadnie trochę krupy śnieżnej 😅

Widok jak z pocztówki. Schronisko #Murowaniec, #Tatry dziś.😍 Autor zdjęcia: Justyna Opala

Gotowi na zimę? :D W górach sypnęło śniegiem, zabielone krajobrazy pojawiły się powyżej 900m n.p.m 🌨🌨 Dla tych co nie są jeszcze gotowi na takie widoki mamy dobre informacje, w przyszłym tygodniu zrobi się cieplej, będzie też więcej słońca. 🎥 skrzyczne.cos.pl

