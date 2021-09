Burzowa pogoda w Polsce 13.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

👉 Prognoza burzowa na dziś (poniedziałek) Ważność: od godz. 08:00 dnia 13.09.2021 do godz. 20:00 dnia 13.09.2021 👉 Dziś burze rozwijać się mogą na południu i południowym wschodzie kraju. Związane z nimi mogą być opady deszczu do 20-25 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalnie grad. Opis szczegółowy 👇 Polska północna i wschodnia pozostaje w zasięgu niżu znad Finlandii, a pozostały obszar kraju w obszarze słabego klina wyżowego. Napływa polarno-morska masa powietrza. Dziś rozwój burz możliwy będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Zalegać tam będzie dość wilgotna (TPW do 30-35 mm, współczynnik zmieszania w dolnej troposferze do 11-12 g/kg) i chwiejna (LI do -5K, pionowy gradient temperatury w warstwie 850-500 hPa około 0,7°C/100 m) masa powietrza. Warunki takie przełożą się na prognozowane wartości energii dostępnej drogą konwekcji rzędu 800-1200 J/kg. Warunki kinematyczne będą na ogół słabe, co nie będzie sprzyjać lepszej organizacji burz w większe struktury. Na ogół będą występować w postaci izolowanych komórek, tylko lokalnie mogą się łączyć w niewielkie struktury wielokomórkowe Burze będą się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód i mogą im towarzyszyć opady deszczu do 15-20 mm, a w rejonach podgórskich i w górach lokalnie do 25 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 70 km/h. Lokalnie niewykluczone jest także grad. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true