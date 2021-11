Burzowa pogoda w Polsce 12.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

+++OSTRZEŻENIE PRZED GĘSTYMI MGŁAMI+++ Okres obowiązywania 12.11.2021 0:00 - 13.11.2021 0:00 W piątek połączenie wysokiego ciśnienia, braku wiatru i wysokiej wilgotności powietrza w niższym partiach troposfery doprowadzi do rozwoju gęstych mgieł nad niemal całym województwem. Mgły będą ograniczać widzialność nawet do 20-30 metrów i mogą występować miejscami przez niemal cały dzień, szczególnie nasilą się pod wieczór, gdy wiatr zacznie zanikać. Wszystkich, szczególnie kierowców prosimy o szczególną ostrożność!

#Prognoza pogody: #piątek 12.11.2021r. W piątek będziemy pod wpływem ośrodka wyżowego „Tilda” rozciągającego się od Morza Czarnego po obszar Niemiec. #Noc W nocy na północy województwa zachmurzenie duże i całkowite. Na południu województwa więcej rozpogodzeń, choć i tam mogą pojawić się chmury. Uwaga na lokalne, gęste mgły!! Temperatura zróżnicowana. Tam gdzie więcej chmur temperatura wyniesie 4/6 stopni Celsjusza, natomiast tam, gdzie więcej przejaśnień może spaść do -1/0 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. #Dzień W piątek na północy województwa dużo chmur. Im dalej na południowy zachód lubuskiego tym więcej słońca. Temperatura wyniesie ok 10/11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1021hPa. Życzymy miłej nocy i piątku! Lubuscy Łowcy Burz 🙂

#piąteczek prawie.. Kto z Was zna żart o szamanie i przepowiadaniu pogody? Szaman wykonał odpowiednie obrzędy i wyszło mu, że będzie mróz. Indianie nazbierali więc chrustu, ale zima była wyjątkowo lekka. Gdy w następnym roku szamana zapytano jaka będzie zima, poszedł do najbliższej stacji meteorologicznej. Tam powiedziano mu, że będzie sroga i długa. Kazał więc zdobyć jeszcze więcej chrustu, ale zima znowu była łagodna. Szaman zupełnie realnie stanął przed utratą autorytetu w plemieniu, więc w następnym roku znowu poszedł do stacji meteo, ale gdy ponownie powiedziano mu, że zima będzie ostra, zapytał meteorologów, skąd mają tę informację. Odpowiedzieli: "To pewne, Indianie już trzeci rok z rzędu zbierają chrust".