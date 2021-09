Burzowa pogoda w Polsce 12.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

12.09.2021 na Facebooku pojawił się post: "Witajcie kochani, po długiej przerwie od burz w dniu dzisiejszym jest szansa na pojawienie się pojedynczych komórek na terenie naszego województwa. Związane one będą z przechodzącym od zachodu zokludowanym frontem chłodnym. Głównej aktywności konwekcyjnej spodziewamy się na godziny popołudniowe. Zagrożeniem jakie będą niosły burze będą intensywne opady deszczu, wiatr w porywach dochodzący do 70 km/h. Mimo iż zagrożenie jest niewielkie to uważajmy na siebie podczas niedzielnego wypoczynku. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 12.09.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Dzień dobry :) Przez kilka ostatnich dni moje wpisy był wręcz monotematyczne, w niedziele zgodnie z tym o czym wspominałem wczoraj pojawią się zmiany :) Jeszcze przez kilka najbliższych godzin obszar województwa podkarpackiego pozostanie na skraju słabego wyżu znad Wschodniej Europy, klin tego ośrodka jest stopniowo redukowany przez płytka zatokę niżową związaną z niżem znad Skandynawii. Układowi towarzyszy strefa frontowa, która już wczoraj zaznaczyła się nad krajem i w kolejnych godzinach kontynuowała swoją wędrówkę w głąb kraju. SIGNIFICANT IMGW-PIB na godzinę 06 UTC wskazuję, że strefa lekko pofalowanego frontu osiągnęła niemal południkową rubież od Warmii i Mazur przez Ziemię Łódzką po Śląsk. Pozostajemy w ciepłym polarnomorskich masach powietrza, które będą stopniowo wypierane przez wspomniany froncik. Przez większość część dnia scenariusz pogodowy nie będzie odbiegał od tego co obserwowaliśmy przez praktycznie ostatni tydzień. Zachmurzenie małe lub jego brak, w ciągu dnia stopniowo wzrastające aż do wystąpienia punkowych opadów, niewykluczone także burze. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia oscylować będzie w interwale 19-25 st.C. Front okluzji chłodnej powinien dotrzeć do zachodnich rubieży województwa popołudniu, na spory kontraście termicznych w obszarze frontu oraz poprzedzającą ją linią konwergencji wiatru przyziemnego, w ciągu dnia formować się będą podobnie jak wczoraj komórki opadowo-burzowe. Poszczególnym strukturom towarzyszyć będą silniejsze opady deszczu do 5-20 mm punktowo 25 mm, mocniejsze podmuchy wiatru do 60-70 km/h. Z bardziej rozbudowanych struktur niewykluczone opady gradu. Przez większość część dnia będzie jednak spokojnie i słonecznie. Miłej i spokojnej niedzieli życzę :) Dane IMGW-PIB, kachelmannwetter Pogoda na 12 września 2021. Miejscami burze, przelotny deszcz i grad. Najcieplej na południowym wschodzie Polski | DobraPogoda24.pl

Front okluzji nad Polską. Przyniesie miejscami opady i burze. Sprawdźcie szczegóły prognozy na niedzielę 12 września https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-12-wrzesnia-2021-miejscami-burze-przelotny-deszcz-grad-cieplo-na-polduniowym-wschodzie

Dzisiaj w pogodzie nadejdą zmiany. Zachmurzenie małe oraz umiarkowane a popołudniu możliwe opady i burze. Temperatury od 21° do 25°C Ciśnienie 1017hPa w lekkim spadkiem. Wiatr słaby w czasie burzy - mocniejszy. Miłej niedzieli. 🙋

Możliwa trąba powietrzna w Krośniewicach woj. Łódzkie! ⚠🌪

Prognoza burzowa na 12.09.2021 W niedzielę nadal pogodę kształtować będzie niż z centrum nad Szwecją i połączony z nim front atmosferyczny. Burze możliwe będą w większej części Polski. Ponownie rozwiną się dość liczne burze, głównie w postaci izolowanych komórek burzowych. Ze względu na niezbyt korzystne prognozowane warunki kinematyczne, burze będą poruszać się wolno, i tylko niektóre z nich będą mogły przybierać postać burz wielokomórkowych. Nowe ośrodki szybko będą powstawać, generując intensywne opady. Możliwe będą też opady gradu. Pierwsze burze mogą się pojawić przed południem, ostatnie wygasną wieczorem. Szczegóły prognozy dostępne są na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-12-09-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

Prognoza burzowa na dzień 12.09.2021r. Okres obowiązywania 5:00-23:00 W niedzielę nasze województwo znajdzie się pod wpływem frontu atmosferycznego i obszaru podwyższonej wilgoci, co da warunki do rozwoju lokalnych, dość słabych burz. Spodziewamy się słabej aktywności elektrycznej, lokalnie opadów do 20mm w ciągu dnia, możliwy też grad do 1cm.

Dzisiejszy barwny początek dnia. Niestety słońce z każdym kolejnym dniem wschodzi coraz później, ale można za to dłużej pospać. ;) 11.09.2021

Na niedzielę zostaje wydana prognoza burzowa R Czas obowiązywania od dnia 12.09.21 godz. 9:00 do dnia 12.09.21 godz. 23:00. Jeśli burze się pojawią ale prawdopodobieństwo jest niewielkie mogą nieść ze sobą silne opady deszczu, mocniejszy wiatr oraz lokalnie opady gradu do 0,5 cm. Każda burza może być niebezpieczna! Wydał: D.R

