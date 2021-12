Burzowa pogoda w Polsce 1.12.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Dziś pierwszy dzień meteorologicznej zimy. Teraz się pisze o incydentach zimowych a moment gdy spada 20 cm śniegu, to już jest paraliż... Jednak miałem to szczęście widzieć oczami dziecka zaspy sięgające ponad 2 metry. Można było po zaspach wchodzić na dach domu... Do tego piękne zamiecie śnieżne przy słońcu i temperaturze - 20C w dzień. Jedyne co irytowało to ubieranie się "na cebulkę". No i niezapomniana jazda "maluchem" w tunelu ze śniegu, powstałym po odśnieżaniu. Kto jechał, ten wie, co mam na myśli... Czasem jednak samochody nie dały rady przejechać. Wtedy wyciągał dziadek cięższy arsenał: konie i sanie. Fantastyczna sprawa — jazda saniami po polach do szkoły ;) Miło tak powspominać. 😉 Przy okazji — aktualne mapy pogodowe znajdziecie też na naszej stronie: https://lowcyburzpim.pl/pogoda-aktualnie-mapy-radar/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.