Burzowa pogoda w Polsce 1.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

1 Listopada 2021 - Wszystkich Świętych Dzień dobry 🙂🙂 Po ostatnich pogodnych i ciepłych dniach z pewnością chcielibyśmy, aby i dzisiaj aura sprzyjała w odwiedzaniu naszych bliskich zmarłych. Tak jak wspomniałem kilka dni temu, tak i dzisiaj mogę napisać że parasole nie będą nam potrzebne. Obszar województwa podkarpackiego znajdzie się dzisiaj na skraju klina wyżowego ośrodka znad Wschodniej Europy. Niestety ten wyż po kilku dniach słabnie i odsuwa się dalej na wschód, po naporem rozległego obszaru obniżonego ciśnienia znad Wschodniego Atlantyku, który w kolejnych godzinach będzie przemieszczał się w głąb kontynentu europejskiego. Zatem nietrudno się domyślić że będzie to ostatni tak przyjemny dzień. Tym bardziej że po przejściu frontu chłodnego (do nas dotrze we wtorek późnym popołudniem) nad Zachodnią Europą zacznie rozbudowywać się inny wyż, który wymusi zmianę cyrkulacji powietrza na tą chłodniejszą. To jedna z kilka zmian przewidzianych na kolejne dni, w poniedziałek pozostaniemy jeszcze w ciepłych polarnomorskich masach powietrza. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub jego brak. To będzie kolejny ciepły dzień, temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 6-17°C. Do końca dnia opady atmosferyczne nie wystąpią. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, okresami porywisty zwłaszcza w rejonach podgórskich do 75 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙂 Fot własna