Burzowa pogoda w Polsce 11.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Czwartek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości Dzień dobry 🙂🙂 Dzisiaj pogodowy scenariusz nie będzie specjalnie odbiegał od tego co obserwowaliśmy wczoraj. W dalszym ciągu obszar województwa podkarpackiego pozostaje w objęciach odchodzącego dalej na wschód kontynentu wyżu. Dodatkowo na zachód i południowe od naszego kraju rozciąga się spory układ wyżowy, który skutecznie blokuje wtargnięcie stref frontowych z opadami nad nasz obszar synoptyczny. Do Podkarpacia dociera łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W ciągu dnia małe i umiarkowane, rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonach zalegania mgieł zachmurzenie przejściowo duże. Bez opadów, temperatura maksymalna do 5-11°C, miejscami 12 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami silny i porywisty w porywach do 60-80 km/h. Miłego dnia 🙂🙂. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 11.11.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burze w Polsce - 11.11.2021

Czwartek będzie dniem słonecznym z małym zachmurzeniem. Maksymalna temperatura powietrza wzrośnie do około 9-11*C. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023hPa. Miłego dnia 😄

#Prognoza pogody na czwartek #Noc W nocy zachmurzenie małe ( mogą pojawić się zamglenia ) . Temperatura spadnie do -1 w całym województwie lokalnie mniej. Wiatr słaby. #Dzień W czwartek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura wyniesie ok 9/10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1024 hPa. Życzymy miłej nocy i czwartku Lubuscy Łowcy Burz :) Via Baltica i zachodzące słońce - 13.04.2021

Via Baltica i zachodzące słońce – 13.04.2021

📷 Kochani, chcielibyśmy stworzyć kalendarz ścienny (spiralowy) z naszych fotografii na rok 2022. Co do projektu jeszcze nie wiemy - kwestia dogadania ale chcemy zorientować się ile byłoby Was ewentualnie chętnych. Jeśli macie pomysły co do wyglądu kalendarza czy też jego opcji to śmiało piszcie w komentarzach. Orientacyjny koszt to ok. 25-30zł. Na ten moment ciężko określić. Czy w ogóle bylibyście chętni? :) Fot: zwrot.cz

OFICJALNY #KALENDARZ LUBUSKICH ŁOWCÓW BURZ JUŻ GOTOWY!!😍 Jak go zdobyć? Wszystko rozpisaliśmy poniżej na grafice #INFORMACYJNEJ. Aby otrzymać kalendarze należy wpłacić na stronie ➡️ https://zrzutka.pl/5xn94v ⬅️ równowartość ceny kalendarza/kalendarzy + koszt wysyłki. Do 25.11.2021r. czekamy na Wasze zamówienia!✉️ Swoimi zamówieniami wspieracie naszą działalność.🌩️📸🚙🙂 Na stronie zrzutki możecie zobaczyć nasze wyjątkowe, autorskie zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu.⚡ Zapraszamy wszystkich do składania zamówień! https://zrzutka.pl/5xn94v

Można, można!?🎉Brawo #listopad2021👏 - dzisiaj po południu chmury #Stratus☁️odpuściły i w caaaałym regionie było słonecznie i całkiem ciepło😋 👉Dość ciepła będzie też noc - nad ranem w okolicach 0°C, miejscami ponownie pojawi się jednak więcej chmur i może przymglić🌫️ 👉Generalnie 1️⃣1️⃣ listopada przyniesie więcej chmur, a pod wieczór lokalnie może pokropić🌧️Temperatura nieco powyżej 5°C🌡️ #pogoda #Warmia #Mazury #jesień2021 #DzieńNiepodległości

Asteroida nad Podkarpaciem! 😁 Podziękowanie dla pana Roberta Bogacza za udzielenie zgody na publikację. 😊

Prognoza pogody na długi weekend Listopad jaki jest, każdy widzi - pierwszą jego dekadę mamy za sobą. O ile ten miesiąc kojarzy nam się z obfitym deszczem i szarugą, to jednak ostatnimi czasy pokazywało się sporo Słońca. Tak też zostanie przez najbliższe dni - miejscami słonecznie, miejscami pochmurno, i tak na zmianę. Pewnie najważniejsza informacja - opadów brak :) Warto zwrócić uwagę, że wkraczamy w okres, w którym Słońce "porusza się" po niebie po trajektorii takiej jak pod koniec stycznia, więc na upały nie ma co liczyć. Temperatury w godzinach wczesno - popołudniowych będą się odbijały od bariery 10°C i wracały do poziomu nieznacznie przekraczającego 0°C. UWAGA - przy gruncie przymrozki; kto już skrobał szybę w aucie ręka do góry 👍 ;) Wiatru niewiele; w naszych rejonach zagości wyżowa pogoda. ALE UWAGA - we wczesnych godzinach rannych możliwe zamglenia oraz mgły, do tego możliwa śliskość nawierzchni, zatem uważajcie na drogach! I powoli oswajajcie się z myślą zmiany opon na zimowe, najwyższy czas zainteresować się tym tematem. Bliżej niedzieli możliwy nocny spadek temperatury poniżej 0°C, ale to jeszcze nic pewnego, istnieją pewne rozbieżności w prognozach. {Mówiąc o temperaturze mamy na myśli tę mierzoną na 2 metrach nad ziemią - czyli tę podawaną wszędzie pod etykietą "temperatura powietrza"; to co przy gruncie - zostaje przy gruncie} A to bocian widziany dzisiaj w Łasku. Macie jakieś pomysły co on tu robi? 🧐 Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łasku #prognoza #pogoda #lowcyburz #Łódź #bocian #Łask #łódzkie #jesień #zimno #deszcz #śnieg #wiatr #weekend

