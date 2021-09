Burzowa pogoda w Polsce 11.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Dzisiejszy dzień będzie równie piękny co ostatni jedynie chmury piętra wysokiego będą się pojawiać. Temperatura od 20°C do 25°C. Ciśnienie 1017hPa a wiatr słaby. Miłego dnia! 🙋. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 11.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Burze w Polsce - 11.09.2021

Dzisiejszy dzień będzie równie piękny co ostatni jedynie chmury piętra wysokiego będą się pojawiać. Temperatura od 20°C do 25°C. Ciśnienie 1017hPa a wiatr słaby. Miłego dnia! 🙋

Burze po dłuższej przerwie powróciły do naszego kraju. W sobotę sporo tych zjawisk może pojawić się w północnej i w zachodniej części kraju. W miarę upływu dnia strefa burz będzie przesuwała się ku wschodowi i w nocy z soboty na niedzielę dotrze do woj. śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. W czasie burz mogą zdarzać się porywy wiatru osiągające prędkość do 80 km/h oraz występować intensywne opady deszczu powodujące gdzieniegdzie podtopienia. Nie wyklucza się także opadów drobnego gradu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: https://lowcyburz.pl/2021/09/11/prognoza-konwekcyjna-dla-polski-na-dzien-11-09-2021-i-noc-11-12-09-2021/

O to kilka danych w temacie tajfunu Chanthu przemieszczającego się w okolicach Filipin. Wiatr ciągły : 287 km/h. Porywy wiatru :352 km/h. Przemieszczanie ( kierunek i prędkość ): NNW 17 km/h. Nie jest to jedyne zjawisko tego typu w tym rejonie. Do wybrzeży Wietnamu zbliża się "Coson", który ma jak na razie statut burzy tropikalnej Źródło grafik : windy.com

Prognoza burzowa na 11.09.2021 W sobotę Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia i połączonego z nim systemu frontów atmosferycznych. Tuż przed frontem pojawi się strefa zbieżności wiatru, która będzie wspomagać rozwój ośrodków burzowych. Na ogół rozwijać się będą izolowane komórki, jednak nie wykluczone, że miejscami pojawią się też burze wielokomórkowe. Mogą się także rozwinąć superkomórki. Największym zagrożeniem będą punktowo intensywne opady deszczu i silny wiatr, a także grad. Największa aktywność burz przypadać będzie na godziny popołudniowe i wieczorne, a część z nich może się utrzymywać nawet do rana. Szczegóły prognozy dostępne są na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-11-09-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

We Włoszech po przejściu trąby wodnej, która powstała nad wodą ale później wdarła się na ląd zginęły osoby i byli ranni. Niestety trąba wodna uderzyła w ląd, akurat w jadące auta 😓😓

Dzisiejsze ujęcie #Śnieżki na tle #Księżyca, Dolny #Śląsk.😍 Autor zdjęcia: Piotr Pecherz

Cumulus Congestus nad Trogirem. W dniu wczorajszym pierwsze burze w okolicach Makarskiej. Nadal czekamy. Od środy zmiany w chorwackiej pogodzie i silne jej załamanie. Pojawią się konkretne burze. Wtedy też spotkamy się na relacji.

Niesamowite ujęcie #Galaktyki #Andromedy wykonane z okolicy #Drezdenka!😮😍 Sprzęt: Nikon D610 mod 🔭SW 150/750 EQ3 2 530x60s, ISO 1600 Autor zdjęcia: Kacper Jancy👏

Prognoza pogody na noc 10/11.09 i dzień 11.09.2021r. Najbliższa noc pogodna. Od 8 stopni na południu i wschodzie przez 9 w centrum do 10°C w pozostałej części. Pierwsza część soboty słoneczna. Pod wieczór w zachodniej części województwa mogą utworzyć się lokalne słabe burze. Ciepło. Od 25 stopni na północy wschodzie i południu przez 26 w centrum do 27°C na zachodzie.

