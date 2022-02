Burzowa pogoda w Polsce 11.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce. Sprawdź nasz artykuł, w którym pojawiają się informacje z popularnych profili facebookowych na temat wyładowań atmosferycznych w naszym kraju. W ten sposób szybko dowiesz się, w którym miejscu w Polsce można spodziewać się burz. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Silny wiatr 17-18 lutego? Wstępna analiza wyliczeń.

Aktualizujemy i analizujemy nowe wyliczenia. Silny wiatr jest oraz bardziej widoczny 17-18 lutego. Jak bardzo silny? Na tę chwilę naprawdę nadal trudno powiedzieć. Prognozy jeszcze sa niestabilne - dlatego nasz artykuł nadal traktujcie w formie ciekawostki.

#Prognoza pogody: piątek 11.02.2022r. W piątek znajdziemy się na skraju wypełniającego się ośrodka niżowego „Sara" znad północnej Skandynawii. #Noc W nocy zachmurzenie całkowite. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie ok 3 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany. #Dzień W piątek w dalszym ciągu dużo chmur na niebie, jednak powinny pojawiać się chwilowe przejaśnienia. Występować będą opady deszczu oraz lokalnie deszczu ze śniegiem, szczególnie na południu lubuskiego. Temperatura wyniesie ok 4-6 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy z zachodu. Barometry wskażą w południe 1020hPa, jednak wieczorem zacznie szybko wzrastać.

Prognoza na noc 10/11.02.2022 i dzień 11.02.2022 W nocy początkowo deszczowo 🌧️ i wietrznie, do rana opady ustaną i wiatr osłabnie. Temperatura nad ranem +1/+2 stopnie. W piątek od rana kolejna porcja opadów. O ile w większej części województwa nadal będzie ie to deszcz 🌧️ przy temperaturze +2/+3 stopni, to na południu i miejscami w centrum województwa temperatura spadnie w ciągu dnia w okolice 0 stopni i sypnie śniegiem 🌨️, w wielu miejscach zabielając krajobrazy ⛄ Wiatr w całym województwie dosyć słaby, miejscami na południu umiarkowany. PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA PIĄTEK 11.02 ORAZ NA NOC Z PIĄTKU NA SOBOTĘ.

Silny wiatr pod koniec przyszłego tygodnia. Wstępna opinia Jarosława Turały