Burzowa pogoda w Polsce 11.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

11.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "Zimową porą zdarzają się w naszym klimacie opady nie widoczne ani przez modele synoptyczne, ani nawet przez radary, są to opady śniegu z niskich chmur warstwowych - odpowiednik mżawki. W niektórych miejscach zarówno dzisiaj, jak i wczoraj takowe opady wystąpiły i z powodu ujemnej temperatury zabieliły krajobrazy. Tak się prezentują widoki na warszawskim Mokotowie po porannym prószeniu. Niestety tak mikra "pokrywa" ma tendencje do szybkiej sublimacji, nawet przy ujemnej temperaturze. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 11.01.2022. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

80 dni do początku sezonu burzowego ⚡ My cierpliwie czekamy ;) 📷 Przemysław Rodzik - 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲

Kolejne ujęcia widowiskowych efektów lądowania Antonowa An-225 Mrija na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Tym razem uwiecznione na zdjęciach. Doskonale widać dynamikę wirów za końcówkami skrzydeł (wingtip vortices), oraz strumienia za skrzydłem (downwash), które rozmyły niską mgłę na trasie lądującego samolotu. :) Obrazuje to również dlaczego nie można zgodnie z przepisami startować tuż za dużym samolotem transportowym, oraz po co wprowadzona jest separacja między maszynami w czasie lotu. Odpowiednio silna turbulencja może nawet doprowadzić do katastrofy, lub, tak jak w Rzeszowie w zeszłą niedzielę, rozwiać sporą porcję mgły. Za podesłanie zdjęć dziękujemy panu Piotrowi Więckowi oraz Fotografia Zbigniew Stańczyk📸 Duży gradient ciśnienia, silny wiatr i ocieplenie. P24

Duży gradient ciśnienia, silny wiatr i ocieplenie. Najbliższe dni okiem Jarosława Turały. https://lowcyburzpim.pl/duzy-gradient-cisnienia-silny-wiatr/ „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz Pogodowe JASŁO i okolice.

Dzień dobry 🙂🙂 We wtorek Podkarpacie pozostanie w antycyklonalnej cyrkulacji wyżu, którego centrum znad Półwyspu Skandynawskiego zaczyna wędrować na południe. Omawiany wyż jest częścią rozległego wału wyżowego obejmującego przeważający obszar Starego Kontynentu. Do regionu dociera chłodna masa powietrza z kierunków północnych. Nad Północnym Atlantykiem jak grzyby po deszczu powstają kolejne głębokie niże, które sukcesywnie będą wypierać obszar wyżowy znad Półwyspu Skandynawskiego, aby w drugiej połowie tygodnia stać się głównym układem sterującym nad naszym obszarem synoptycznym. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 m, które mogą mieć charakter marznący. Na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna do -7°C/0°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W wyniku stale wzrastającego ciśnienia warunki biometeo nie dla wszystkich będą korzystne. Miłego dnia życzę 🙂🙂