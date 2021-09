Burzowa pogoda w Polsce 1.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza burzowa na dzi艣 (艣roda) Wa偶no艣膰: od godz. 08:00 dnia 01.09.2021 do godz. 20:00 dnia 01.09.2021 Czas opracowania: 06:12 dnia 01.09.2021 Opis og贸lny: Burze mo偶liwe s膮 na po艂udniowym wschodzie kraju. Rozwija膰 si臋 b臋d膮 mog艂y na przedpolu odsuwaj膮ce si臋 frontu okluzji. Zjawiska im towarzysz膮ce nie powinny by膰 intensywne - opady deszczu do 5-10 mm/h, porywy wiatru do 55 km/h. Opis szczeg贸艂owy: Od zachodu nad Polsk膮 rozbudowuje si臋 wy偶 z centrum w rejonie Szkocji. Jedynie pocz膮tkowo wsch贸d kraju pozostaje jeszcze na skraju ni偶u znad Rosji, na po艂udniowym wschodzie zaznacza si臋 strefa okluzji. Z p贸艂nocy nap艂ywa ch艂odna masa powietrza polarnego morskiego, a nad p贸艂nocny wsch贸d pochodzenia arktycznego. W pierwszej cz臋艣ci dnia niewielkie zasoby niestabilno艣ci (CAPE do 400 J/kg) prognozowane s膮 tylko na po艂udniowym wschodzie. Z p贸艂nocy na po艂udnie przemieszcza膰 si臋 tutaj b臋dzie strefa frontu okluzji, kt贸ra po艂udniu wypchnie obszar najwi臋kszej niestabilno艣ci poza po艂udniowe granice Polski. Na przedpolu tego frontu miejscami mo偶e doj艣膰 do rozwoju g艂臋bokiej konwekcji, r贸wnie偶 burzowej. Zasoby wilgoci b臋d膮 niewielkie (TPW do 20 mm), co w po艂膮czeniu z przy艣pieszonym przep艂ywem powietrza w troposferze sprawi, 偶e zagro偶enie intensywnymi opadami deszczu nie b臋dzie du偶e. Miejscami mog膮 mie膰 one nat臋偶enie do 5-10 mm/h. 艢rodowisko kinematyczne preferowa膰 b臋dzie rozw贸j g艂贸wnie izolowanych kom贸rek, kt贸re nie powinny generowa膰 poryw贸w wiatru silniejszych ni偶 55 km/h. Burze, o ile powstan膮, przemieszcza膰 si臋 b臋d膮 w kierunku po艂udniowym. Jednak偶e nadal g艂贸wnym zagro偶eniem na obszarze Polski pozostaj膮 wielkoskalowe opady deszczu. Na obszarach g贸rskich woj. 艣l膮skiego, ma艂opolskiego oraz podkarpackiego w trakcie dnia spa艣膰 mo偶e do 20 - 25 mm deszczu. #burzaalert #imgw #burze #prognoza 鈽漁strze偶enia i komunikaty meteorologiczne 艣led藕 na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true