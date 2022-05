Burzowa pogoda w Polsce 1.06.2022. Zobacz najnowsze informacje

+++OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI+++ Data obowiązywania: 1.06.2022r. 3:00 - 18:00. Województwo mazowieckie znajdzie się przejściowo w cieplejszym, wilgotnym, polarnomorskim powietrzu, które nocą już wkroczy w przyziemnej warstwie od strony podkarpacia ukraińskiego. Nad ranem w ciepłym sektorze niżu rozwinie się zbieżność w północnej części województwa, doprowadzając do rozwoju chmur kłębiastych z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi wyładowaniami. W tym czasie od zachodu wkroczy również większa strefa opadów, z wbudowanymi niegroźnymi burzami, które powstaną jeszcze dzisiaj wieczorem nad Niemcami. Rano kolejna linia zbieżności utworzy się w pasie centralnym województwa, pomiędzy wymienionymi wyżej strefami. W warunkach dość znacznego skrętu wiatru i lewego wyjścia prądu strumieniowego i związanej z nim dywergencji górnej, a także w dość niskim polu geopotencjału w stosunku do cieplejszej adwekcji, burze te przybiorą postać multikomórkową o przebiegu liniowym. Przed południem strefa burz przemieści się na północny wschód województwa jako dość zorganizowany układ wielokomórkowy generujący dość intensywne opady deszczu oraz niewielki grad do 1cm z uwagi na obniżanie się poziomu zamarzania. Około południa w górnej i środkowej troposferze wejdzie prąd strumieniowy niosący coraz chłodniejsze i znacznie suchsze powietrze, dzięki czemu burzom zaczną towarzyszyć również silne porywy wiatru do 80 km/h pochodzących ze zjawiska downburst (szybkie odparowywanie doprowadzające do znacznych spadków temperatury wierzchołków i zapadania się z powodu wzrostu gęstości względem otoczenia). Po południu w chłodnej umiarkowanie wilgotnej masie przy rozpogodzeniach i wypracowaniu energii Cape do 600J/kg na północnym zachodzie powstaną izolowane komórki burzowe. Mogą one przybrać formę niewielkich superkomórek przy dość dobrej kinematyce. Komórkom tym oprócz wyładowań towarzyszyć będą silne porywy wiatru i opady gradu do 2 cm. +++++++++++++++ Podsumowując cały prognozowany okres obowiązywania burz, obszar zaznaczony na żółto niesie zagrożenie ze strony dość intensywnych opadów deszczu, lokalnie do 12 mm /10min i porywów wiatru od 70 do 80km/h, a w północnej części również sumą opadu z okresu obowiązywania punktowo powyżej 30mm, a także gradu do około 2cm. Strefa zaznaczona na niebiesko odnosi się do zagrożeń głównie ze strony wyładowań.