Burzowa pogoda w Polsce 1.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

Podsumowanie najsilniejszej wichury w tym sezonie zimowym w naszym regionie. Na wst─Öpie dzi─Ökujemy wam kochani za liczne raporty oraz, ┼╝e byli┼Ťcie w tym dynamicznym dniu z nami! Za nami bardzo niebezpieczne i dynamiczne godziny w pogodzie. Zgodnie z naszymi s┼éowami pierwsze silne podmuchy wiatru obserwowali┼Ťmy ju┼╝ w nocy, kiedy to obserwowali┼Ťmy podmuchy wiatru do 60-70 km/h. Z biegiem kolejnych godzin wiatr si─Ö nasila┼é i zgodnie z naszymi s┼éowami, najsilniejsze podmuchy obserwowali┼Ťmy w godzinach 7-18, kiedy to podmuchy wiatru dochodzi┼éy do 70-100 km/h. Najsilniejszy podmuch wiatru zarejestrowa┼éa stacja IMGW w Droniowicach 96,4 km/h. Wiatr w godzinach wieczornych oraz nocnych powoli traci┼é na sile, lecz nadal powodowa┼é realne zagro┼╝enie. Najsilniejszy podmuch wiatru, wieczorem oraz w nocy zarejestrowany przez stacje IMGW w Cz─Östochowie wynosi 72 km/h. Wiatr niestety spowodowa┼é wiele strat materialnych. W zwi─ůzku z wydanym ostrze┼╝eniem na terenie wojew├│dztwa ┼Ťl─ůskiego PSP od godziny 19:00 dnia 29.01.2022 r. odnotowa┼éa 1317 interwencje (g┼é├│wnie po┼éamane konary drzew i powalone drzewa). Najwi─Öcej interwencji odnotowano w: powiecie Gliwickim (141), powiecie Cz─Östochowskim (133). Katowicach (128), Bytomiu (85), Sosnowcu (69), Zabrzu (55), Lublinieckim (60). Odnotowano 193 zdarzenia z uszkodzonymi dachami, w tym w 154 w budynkach mieszkalnych, 15 w budynkach gospodarczych, 20 w pozosta┼éych obiektach. Na godz. 06:00. Dnia 31.01.2022 bez pr─ůdu pozostaje 1596 odbiorc├│w. Niestety mamy jedn─ů osob─Ö poszkodowan─ů Ps Mo┼╝emy ┼Ťmia┼éo powiedzie─ç, ┼╝e by┼éa to najsilniejsza wichura w tym sezonie zimowym. Nasze ostrze┼╝enie zosta┼éo poprawie wydane. Wczorajszy dzie┼ä pokaza┼é nam, ┼╝e ka┼╝dy bez wyj─ůtku. Czy to do┼Ťwiadczony czy pocz─ůtkuj─ůcy ┼éowca burz, jest nara┼╝ony na niebezpiecze┼ästwo. Foto meteoprognoza.pl