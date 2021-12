Burzowa pogoda w Polsce 10.12.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

+++STAN MARZNĄCYCH OPADÓW NA GODZINĘ 23:30+++ Na radarze obserwujemy bardzo niepokojącą sytuację na południowym zachodzie województwa - w powiatach #przysuskim oraz #białobrzeskim i #grójeckim. Mamy do czynienia tam z marznącym opadem o bardzo wysokim natężeniu. Ciężko powiedzieć, na ile to jest błąd radaru, ale jeśli jest on chociażby w 1/3 tak silny jak to pokazuje radar, to na trasie tego opadu dojdzie do sporych jak na grudzień sum opadu i szczególnie niebezpiecznych oblodzeń z powodu ujemnej temperatury i zamarzniętego gruntu. Opad ten zmierza w kierunku powiatów #żyrardowski #grodziski a następnie #sochaczewski i #warszawskizachodni. Prosimy o podwójną ostrożność kierowców z tych powiatów. Sytuacja bardzo nieciekawa może być także rano, gdy śnieg pokryje tę warstwę lodu.