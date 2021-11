Burzowa pogoda w Polsce 10.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Witamy w środę. Kto też tak ma?. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 10.11.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Witamy w środę. Kto też tak ma?

A jak wam się podobają takie widoki ?

U kogo był przymrozek? Kto dziś skrobał szyby?🌬️

Dzień dobry o poranku! ☀️ Gracjan podsyła nam piękne ujęcia z Bolechowic z widocznym zjawiskiem inwersji. Pod tą chmurą znajduje się Kraków, a w oddali widać Tatry. Super widok! Wielkie dzięki za nadesłanie ;) This is a re-share of a post

Dzień dobry w środę 🙂🙂 Środa niby środek tygodnia, a zapewne dla wielu początek długiego listopadowego weekendu. Po chłodnym i miejscami mglistym poranku czeka nas całkiem przyzwoity dzień. Obszar województwa pozostaje w objęciach wyżu, którego centrum szybko przemieszcza się nad obszarem Ukrainy. Zmiana położenia wyżu wymusza zmianę cyrkulacji powietrza na nieco cieplejszą, w porównaniu do dnia wczorajszego. Dzisiaj nad Podkarpacie dociera polarnomorska masa powietrza. Rano miejscami silne zamglenia oraz zanikające mgły (zamglenia i mgły to dwie różne rzeczy) ograniczające widzialność do 200 m. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 5-11°C, lokalnie 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na urozmaiconych terenach południa regionu okresami silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na terenach górskich w porywach do 65-90 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙂

Środa będzie dniem głównie słonecznym z małym zachmurzeniem. Maksymalna temperatura powietrza osiągnie wartość około 7-9*C. Wiatr słaby z kierunku południowego. Miłego dnia 😃

Niesamowita #zorza polarna uchwycona nad #Kanadą podczas ostatniego uderzenia wiatru słonecznego w #Ziemię.😍 Autor zdjęcia: Dar Tanner tt

