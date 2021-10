Burzowa pogoda w Polsce 10.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce Pogoda długoterminowa na 16 dni. Wrócą opady, ochłodzenie pozostanie. Wiemy, kiedy w Polsce będzie cieplej

Dzisiaj (10.10) rano już niemal w całym województwie temperatura spadła poniżej zera. Najzimniej było według #IMGW w #Kozienice - temperatura spadła tam do - 4.2 stopni 🥶 Jak było u Was? Piszcie w komentarzach jakie wskazania były na waszych termometrach, zachęcamy też do wstawiania zdjęć szronu! 🧊